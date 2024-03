Causa Vialidad: tres ex funcionarios de Santa Cruz pidieron su absolución

Los abogados que expusieron en la audiencia ante Casación

Tres ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, pidieron hoy su absolución por las condenas que recibieron en las irregularidades en las obras públicas, enmarcada en la Causa Vialidad.

Te puede interesar: La justicia porteña condenó a un conocido influencer libertario por discriminación

El pedido lo hicieron sus abogados ante la Cámara Federal de Casación Penal que comenzó a revisar las apelaciones que se presentaron por el fallo que en diciembre de 2022 dictó el Tribunal Oral Federal (TOF) 2. La Sala IV de Casación convocó a una serie de audiencias para escuchar los argumentos de las partes.

En el juicio Villafañe fue condenado a cinco años de prisión y Pavesi y Santibañez a cuatro años por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y por las que la ex presidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Te puede interesar: Aníbal Lotocki, preso: la Justicia decidió que otra sala de Casación revise el fallo que amplió su condena

“Las obras en las que intervino Pavesi, 12 se terminaron y las otras 12 están en un alto grado de finalización. Pavesi no defraudó a los santacruceños. Hay una ficción de la Fiscalía”, expuso Oscar Vignale, abogado del ex funcionario.

Lázaro Báez, uno de los principales implicados y sentenciados en la Causa Vialidad (EFE/Carlota Ciudad)

La defensa objetó que la justicia segmentó la prueba porque otros ex funcionarios vinculados al caso serán juzgados en un segundo juicio oral, lo que lo privó a analizar aspectos que entendió que le eran útil para su defensa. También señaló que las pericias concluyeron que no hubo sobreprecios.

Te puede interesar: El 26 de junio comenzará el juicio oral por el intento de asesinar a Cristina Kirchner

Por su parte, Miguel Arce Aggeo -defensor de Villafañe y Santibañez- criticó al tribunal que condenó a los ex funcionarios. “Los jueces tomaron errores administrativos propios de la función pública y le dieron el rol del delito de administración fraudulenta”, señaló.

Ambas defensas también criticaron el monto de la pena argumentando que fue excesiva porque se trató de casi la máxima para el delito de administración fraudulenta y que los acusados no tienen antecedentes penales.

Las audiencias continuarán el 25 de marzo a las 10 horas cuando sea el turno de las defensas de Lázaro Báez y del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti. Cuando finalicen las audiencias los jueces de la Sala IV, Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, quedarán en condiciones de resolver.

La ex presidenta Cristina Kirchner, involucrada en la Causa Vialidad

El TOF 2 condenó a Cristina Kirchner, a Báez, Periotti, el ex secretario de Obras Públicas José López y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Además, el Tribunal dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos, monto de la defraudación al estado por las obras viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. En tanto, fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

El fallo fue apelado por las partes para que sea revisado por Casación. En la primera audiencia que hizo Casación el fiscal Mario Villar mantuvo la posición de su colega de juicio, Diego Luciani, que pidió que en el caso se aplique el delito de asociación ilícita y que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión. “Entre 2003 y 2015 funcionó en el estado una asociación ilícita que desvió los fondos de las obras públicas viales a Lázaro Báez. Hubo una verdadera asociación criminal. No fue el estado el que cometió delitos, fueron personas que eran funcionarios”, dijo Villar en su audiencia.

La defensa de Cristina Kirchner pidió la absolución, tal como también había planteado en el juicio. Entre sus argumentos dio a conocer un dictamen como experto legal que el año pasado la ex presidenta le solicitó a Rodolfo Barra, actual procurador del Tesoro del gobierno de Javier Milei. La defensa pidió que Barra sea citado a declarar como testigo en las audiencias, algo a lo que el fiscal Villar se opuso. La decisión la debe tomar Casación.

“La fiscalía tuvo un fracaso fenomenal en el juicio porque en el teatral alegato que hizo todo lo que se decía, las tres toneladas de prueba, no le sirvieron para convencer al tribunal que solo tomó 300 gramos. El único hecho que entendemos por el que que Cristina Kirchner fue condenada fue por el dictado del decreto 54/09. Eso es todo”, sostuvo el abogado Alberto Beraldi.