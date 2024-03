Cristina Kirchner pedirá hoy que se revoque su condena en el caso por las obras públicas en Santa Cruz

Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio oral en el que fue condenada (Télam)

La ex presidenta de la Nación Cristina Kichner pedirá este jueves su absolución en el caso por las obras públicas en Santa Cruz en la que está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que afronta un planteo de la Fiscalía para que la pena pase a 12 años por asociación ilícita. Lo harán sus abogados en una audiencia en la Cámara Federal de Casación Federal, que está revisando el fallo que en diciembre de 2022 dictó el Tribunal Oral Federal 2.

Te puede interesar: Cristina Kirchner exhibió la opinión del Procurador del Tesoro de Milei para reclamar su absolución en la causa Vialidad

La audiencia comenzará hoy a las 10 horas en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. También expondrá la defensa pública del ex secretario de Obras Públicas José López, condenado a seis años de prisión. Allegados a la defensa de la ex presidenta le dijeron a Infobae que Cristina Kirchner no estará en la audiencia. No es una obligación para los acusados, pero la ex mandataria lo hizo y expuso cuando Casación trató la causa de dólar futuro.

Los abogados de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, reiterarán los argumentos que presentaron el año pasado cuando apelaron la condena: que se revoque el fallo del tribunal porque “no cuenta con pruebas directas que la avalen”.

Te puede interesar: Una ex ministra y uno de los abogados de Cristina Kirchner denunciaron un ataque a su estudio jurídico

En diciembre del 2022, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a Cristina Kirchner. Junto con la ex presidenta fueron condenados López, el empresario Lázaro Báez, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Además, el Tribunal dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos, monto de la defraudación al estado por las obras viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. En tanto, fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

Los jueces entendieron que se había cometido un fraude al estado en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. Por mayoría, el tribunal rechazó condenar por el delito de asociación ilícita.

Te puede interesar: Memorándum con Irán: confirmaron a los jueces del tribunal oral que debe juzgar a Cristina Kirchner

El fallo fue apelado para que intervenga la Sala IV de la Cámara de Casación que la semana pasada comenzó las audiencias públicas para revisar la decisión del tribunal oral. El primero en exponer fue el fiscal de Casación Mario Villar que ratificó la postura de su colega de juicio, Diego Luciani, que pidió que se aplique el delito de asociación ilícita y que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión. También que se revoquen las absoluciones.

El fiscal Mario Villar en la audiencia de la semana pasada en la que pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión

“Entre 2003 y 2015 funcionó en el estado una asociación ilícita que desvió los fondos de las obras públicas viales a Lázaro Báez. “Hubo una verdadera asociación criminal. No fue el estado el que cometió delitos, fueron personas que eran funcionarios”, planteó Villar en la audiencia ante los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.

Tras la audiencia, la defensa de Cristina recusó al fiscal Villar y al juez Barroetaveña y que se suspendan las audiencias. Casación rechazó el planteo y fue apelado para que intervenga la Corte Suprema.

La postura de la defensa de la ex mandataria ya fue expuesta cuando el fallo fue apelado y será reiterada mañana en la audiencia. “La condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”, plantearon los abogados en su apelación.

“La falta de pruebas de cargo en contra de nuestra representada no obedece a los pretextos ensayados por el tribunal, sino es consecuencia directa e inmediata de que, como fue acreditado en el juicio, Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inocente del supuesto delito por el cual injustamente fue condenada”, agregaron.

En la audiencia de mañana también expondrá la defensa de López. Será la tercera y restan otras tres que terminarán a principios de abril. Luego de eso los jueces podrían convocar a los 13 acusados a una audiencia “de visu” que es para conocerlos personalmente antes de resolver. Tras eso, la ley marca que Casación tiene 20 días para fallar sobre el caso. Esa resolución puede ser apelada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.