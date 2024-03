Ricardo Lorenzetti celebró que se trabaja en “la elaboración de un Código Civil en Argentina y Brasil” y apuesta a “una identidad latinoamericana”

Luis Felipe Salomão, Marcos Buzzi, Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes, Ricardo Lorenzetti y Federal Edson Fachin

Ricardo Lorenzetti celebró este jueves que “por primera vez en la historia” se trabaja en “la elaboración de un Código Civil en Argentina y Brasil”. “Estamos trabajando juntos en una identidad latinoamericana”, destacó el juez de la Corte Suprema.

Fue en el marco de un seminario internacional para debatir sobre el proceso de reforma del Código Civil de Brasil, donde quien además quien fue presidente de la Comisión que reformó el Código Civil y Comercial argentino recibió a sus pares del Superior Tribunal Federal del país vecino, Edson Fachin y Alexandre de Moraes.

“Tenemos que tener una visión histórica porque es un cambio histórico. Por primera vez en la historia nosotros trabajamos en la elaboración de un Código Civil en Argentina y Brasil y no estamos buscando un modelo europeo, como en los códigos del siglo XIX. Estamos trabajando juntos en una identidad latinoamericana y ahora no solamente no importamos, sino que exportamos ideas al resto del mundo. Tenemos que estar orgullosos de eso: el sol mitad de Brasil y mitad de Argentina, un sol latinoamericano que va a iluminar al resto del derecho comparado con un trabajo creativo común”, manifestó Lorenzetti.

El acto inaugural del seminario se desarrolló en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de jueces, funcionarios y expertos de ambos países, con el fin de tender puentes y estimular el debate sobre el actual proceso de actualización del Código Civil brasileño y el Código Civil argentino.

“Los códigos tienen que ser elaborados de cara a la sociedad. Ningún ciudadano común puede entender el sistema jurídico actual. Por eso es tan importante que los códigos tengan reglas y principios generales que sean como lámparas que permitan al ciudadano tener alguna regla clara para su comportamiento”, enfatizó el juez de la Corte Suprema en su alocución.

Daiane Nogueira, Ricardo Lorenzetti y Daniela Pereira Madeira

Teniendo en cuenta la experiencia previa en el Código argentino, recordó: “En Argentina hicimos un proceso de codificación muy novedoso, porque nosotros trabajamos con toda la doctrina argentina. Todos fueron invitados a hacer sus aportes en un proceso de integración que tuvimos que conducir con la profesora Aída Kemelmajer y Elena Highton, pero toda la doctrina argentina participó y posteriormente fue para el Ejecutivo, y después para el Congreso, en un proceso que contó con audiencias públicas en todo el país y en distintas regiones”.

“Fue un proceso muy participativo, con todos los obstáculos y dificultades que eso tiene. Pero creo que ese proceso de elaboración es fundamental para generar consenso, porque luego de esto el Código fue implementado inmediatamente sin problemas. El Derecho lo recibió y la doctrina también lo recibió con muy buen criterio. La unificación de los códigos Civil y Comercial, en el área del derecho privado, tuvo su recibimiento también en las universidades y facultades de Derecho. El Consejo, y todos los que participamos del Consejo en la elaboración del Código, tuvo como eje la participación activa en un proceso democrático y también buscando los consensos básicos”, agregó Lorenzetti.

El evento es parte de una serie de encuentros promovidos por la revista brasileña Justiça & Cidadania, con el objetivo de tender puentes entre juristas y expertos de ambos países y debatir el proceso de reforma del Código Civil de Brasil. En este marco, el juez Lorenzetti y Aida Kemelmajer, jurista argentina y relatora de la comisión para la reforma del Código argentino, visitaron Brasil el pasado 26 de febrero para participar de la Audiencia Pública de la Comisión de Juristas para la revisión y actualización del Código Civil brasilero. El ministro de la Corte disertó en el Senado Federal sobre su experiencia en lo que fue la tarea de elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación del cuerpo normativo. La audiencia contó además con la participación del juez brasileño Fachin.

Ricardo Lorenzetti, Mauro Martins, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, Izidro Salomão Filho y Luís Felipe Salomão Filho

En esta ocasión, ministros, funcionarios y estudiosos del Derecho de Brasil llegaron a la Ciudad de Buenos Aires y fueron recibidos en el Alvear Hotel, donde Fachin y el Lorenzetti fueron homenajeados por su labor en el proceso de modificación y actualización del cuerpo normativo en ambos países.

Además, participaron del encuentro los jueces del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Villas Bôas Cueva, Antonio Benjamin, Isabel Gallotti, Mauro Campbell Marques y Raul Araújo; el ministro del Superior Tribunal de Justicia y presidente de la Comisión de Juristas para la reforma del Código Civil de Brasil, Luis Felipe Salomão; el presidente del Senado Federal, Rodrigo Pacheco; el juez de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch; el juez del Tribunal de Justicia de San Pablo, Rogério Marrone; el juez de la Cámara de Río de Janeiro, Marco Aurélio Bezerra de Melo; la presidente de la Asociación de Magistrados de Goias, Patricia Carrijo; el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales de la Asociación de Abogados de Brasil, Marcus Vinicius Furtado Coêlho; la decana de la Universidad de Puerto Alegre, Cláudia Lima Marques; y los profesores de la Universidad de San Pablo, Gisela Hiromaka, Julio Neves y Paula Forgioni.

Este sábado, además, se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el seminario titulado “Ciclo de Estudios Internacionales de Derecho Comparado”.