Un intendente pidió en la Justicia frenar el proceso para aumentar las tarifas de gas y luz

El gobierno avanza con el proceso de quita de subsidios para las tarifas de luz y gas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la audiencia convocada por el Gobierno de Javier Milei para avanzar con los aumentos de las tarifas de gas y luz, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, el justicialista Fernando Gray, presentó un amparo contra el Estado Nacional para que se disponga la inconstitucionalidad del DNU 70/23 en el punto en el que se faculta a la Secretaría de Energía para definir el nuevo esquema de subsidios. No solo reclamó la suspensión de las audiencias, sino también la inconstitucionalidad de la ley de medidas cautelares.

Según el escrito de más de 50 páginas al que accedió Infobae y que fue presentado en el juzgado federal 3 de Lomas de Zamora, Gray sostuvo que la convocatoria a una audiencia virtual “resulta nula de nulidad absoluta e insanable”, y aseguró que se pretende “tratar en una misma audiencia pública dos servicios públicos, energía eléctrica y gas, cuando cada uno de ellos responde a marcos normativos diferentes, como así también a cuestiones operativas diferentes que hacen a la naturaleza fundamente de las tarifas y que afectan de manera diferente a cada uno de los usuarios”.

La resolución “arbitraria, intempestiva y antidemocrática de, bajo facultades violatorias del sistema jurídico, delegar en la secretaría de Energía la decisión alterar unilateralmente el sistema de subsidios, de modo tal que implique un traslado a tarifas de entre un 125 por ciento y un 337 por ciento de aumento para las tarifas de luz; y de un 168 por ciento a un 336 por ciento para las tarifas de gas, constituye una gravísima violación a los derechos y garantías constitucionales”, se afirmó.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría

Este jueves, el Gobierno inició al proceso para modificar el esquema de subsidios en las tarifas de luz y gas desde mediados de año. Se busca establecer una Canasta Básica Energética (CBE), un parámetro de consumos mínimos necesarios para la subsistencia según el tipo de hogar, región, meses y tipo de suministro. Según esa propuesta, el consumo mínimo será lo que el Estado subsidiará a los usuarios residenciales a partir de mayo, cuando también comenzarán los aumentos de tarifas por inflación. La Secretaría detalló que durante 2023 los usuarios de electricidad pagaron solo el 45% del costo real de la tarifa. El resto fue cubierto por el Estado con subvenciones a partir de un aumento del déficit, el endeudamiento y la emisión monetaria. Esa política generó en los últimos años un gasto de USD 104.000 millones.

Mientras la audiencia se desarrollaba, el intendente Gray presentó su escrito en tribunales en donde no solo apuntó contra el fondo, sino la forma por la virtualidad de la audiencia. Un cuestionamiento similar había hecho en el marco del aumento de tarifas, al sostener que no estaba garantizada la opinión de la ciudadanía si no era con audiencia pública. Durante la feria judicial, el juez Ernesto Kreplak hizo lugar a su reclamo, pero luego, tras la apelación del Estado Nacional, la Cámara Federal de La Plata revocó esa cautelar.

Para Gray, la modalidad utilizada “veda la participación de quienes no cuenten con las herramientas tecnológicas adecuadas; amen de una ausencia total de información adecuada, fundamente en la quita de subsidios, que a la postre de manera encubierta ocasionará al usuario un aumento de las tarifas”.

También destacó que parte de los usuarios afectados son los que no tiene gas natural y son beneficiarios del programa Hogares con Garrafas, quienes dado el estado de vulnerabilidad socioeconómica en que se encuentran no tienen garantizado el acceso a medios electrónicos para asistir a esta audiencia cuyos resultados los afectará indefectiblemente.

Eduardo Rodríguez Chirillo, el Secretario de Energía al exponer ante el plenario de Diputados en el que se debate la ley Ómnibus de Milei.

Con severas críticas al DNU (”el presidente busca apropiarse de la función legislativa del Congreso”, dice), Gray aludió a los últimos números de pobreza medidos por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y cuestionó las facultades otorgadas a la Secretaría de Energía. El intendente hizo hincapié en que “ la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, es quien impulsa la quita de subsidios y de todo tipo de partida con el único fin de bajar el gasto público sin tener en miras el bienestar general”.

“De esta forma, como juez y parte, se faculta a un organismo dependiente de este Ministerio para que sea quien defina el nuevo esquema de subsidios, en flagrante violación de los derechos y garantías de los usuarios (...) Claramente la quita de subsidios a los usuarios del sector público resulta ser una decisión trascendental, pues afecta directamente los derechos constitucionales consagrados en la Constitución Nacional, define una política de Estado de carácter permanente y puede significar la quiebra del sistema productivo de la Nación. Es por ello que requiere un tratamiento y un debate serio, el cual no ha existido”, dijo.

En suma, el planteo reclama que “hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el presente proceso, solicito a VS que se ordene con carácter de medida cautelar que la Secretaría de Energía se abstenga de realizar la audiencia pública y todo acto administrativo que autorice su realización”. La demanda también solicitó que se declare la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la ley 26854 de cautelares por entender que se restringe la tutela en juicios contra el Estado Nacional.