Confirmaron condenas de hasta 17 años de prisión por narcotráfico para un sicario de Los Monos y su banda

El edificio de Comodoro Py (Adrián Escandar)

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas a un hombre vinculado a la banda Los Monos, Jonatan “el Gordo” Brezick (pena única de 17 años de prisión); a Karen Talía Cevilán (6 años de prisión), Brandon Emanuel Méndez (7 años y 6 meses de prisión), Marianela Silvina Romero (3 años y 6 meses de prisión), Carla Melani Lingua (3 años y 6 meses de prisión), y Sebastián Nahuel Luján (3 años de prisión), por integrar una banda que vendía drogas en Rosario. Brezick ya tiene causas sobre sus hombros: fue uno de los acusados de balear al jefe de los sicarios del clan narco de Esteban Alvarado, como aparte de un ajuste de cuentas de Los Monos por un ataque anterior.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los doctores Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, resolvió en forma unánime rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas. De esa forma, se confirmaron las condenas dictadas respecto de los nombrados en orden al delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas (art. 5 “c” y 11 “c” Ley 23.737) y, en el caso de Brezick, por el delito de organizador del tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas (art. 7 y 11 “c” Ley 23.737).

Las sentencias condenatorias habían sido dictadas por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario n° 3 de Rosario, Santa Fe, por hechos que tuvieron lugar entre los meses de febrero y mayo del año 2020 en la ciudad de Rosario y alrededores.

La banda fue investigada, en sus albores, desde febrero de 2020 hasta mayo del mismo año, ocasión en que, tras diversos allanamientos, pudieron desentramar toda la actividad delictiva. Los integrantes se encargaban de recibir, almacenar, fraccionar, distribuir y vender estupefacientes al menudeo bajo una organización estructurada y con clara división de roles.Las directrices emanaban del condenado Brezick, quien emitía las órdenes vía telefónica desde el establecimiento penitenciario donde se encontraba alojado. Se pudo comprobar en el juicio que él era el organizador del grupo finalmente detenido.

Operativos de drogas en Rosario (imagen ilustrativa/ Télam)

En la causa, hay distintas escuchas que fueron claves para acreditar la responsabilidad de los implicados, según se desprende del fallo al que accedió Infobae.

Brezik: “Bueno cuando te queden 2 avisame a mí o a la Talia que te lo mando a Brandon”; ¿Cuánto te llevó Brandon 60 no? (…)”.

Lingua: “60 si”

Brezick: “Bueno sacá 30 aparte … 30 terminá y después empezá las otras 30 … cuando terminas las 30 después yo mando a buscar la plata … ¿Vos sabés como es para guardar todo en la mesa? todo bien cerradito? … viste cuando vos pones las cosas, buscá un pantalón algo que vos no uses y ponele arriba … si pasa algo, por si entra algún milico algún día y suenan me entendes, entonces vos cuando pones la plata y todas las bolsas arriba ponele un pantalón para cuando vos pongas la tapa que apriete y no haga ruido que se mueve nada … ¿Cuánto vas largando más o menos ahora?”

Lingua: “Y ahora van 2, 4, 5, 6, 7 … Si se la van llevando si les gusta la mercadería”

Brezick: “… Cuando uno tiene cara de preventiva de policía decí no, no está equivocados no se vende nada (…)”

Para Casación, las intervenciones telefónicas dispuestas lograron acreditar la actividad investigada: éstas dieron cuenta que, por ejemplo, el condenado Lingua se comunicaba con Brezick para coordinar distintas cuestiones vinculadas a la venta de drogas. Por ejemplo: precio de la droga, cantidad de ventas que se estaban concretando, opinión de los compradores sobre la calidad del estupefaciente, forma en la que tenía que vender la droga, modo en que debía esconderla por si entraba la policía y precaución de no vender droga a personas que parecieran funcionarios policiales.

Un decomiso de cocaína en Rosario (NA)

En los domicilios allanados pudo encontrarse bolsas con cocaína en cantidades desde los 50 hasta los 400 gramos aproximadamente de cocaína, balanzas de precisión, nylons para su fraccionamiento, elementos de corte, envoltorios, etcétera.

A su vez, logró demostrarse que los eslabones intermedios de la agrupación ejercían violencia no sólo sobre otras personas ajenas para tratar de “proteger” su territorio de venta, sino que también hacían lo propio con miembros inferiores de la organización. Para el tribunal, Cevilán, quien tenía acceso al depósito donde guardaban las armas que poseían, amenazó en más de una oportunidad a integrantes inferiores en el esquema criminal porque “estaban haciendo las cosas mal”. Méndez también advirtió que le partiría la cabeza a otro “soldadito” por incumplir lo que se le exigía como vendedor.

En definitiva, los magistrados actuantes de este tribunal revisor consideraron que existieron suficientes pruebas para acreditar el hecho delictivo que se investigó. A partir de ello, estimaron razonables las penas impuestas, que oscilaron entre los 3 años y seis meses de prisión para los rangos inferiores, hasta los 17 años de pena para Brezick por ser el organizador de la asociación criminal.