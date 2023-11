Se conocerá hoy el veredicto en el juicio político al juez de Mendoza Walter Bento

Walter Bento (Fotos: Adrián Escandar)

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dará a conocer hoy si destituye por mal desempeño de sus funciones al juez federal de Mendoza Walter Bento o si rechaza las acusaciones y lo repone en el cargo. La decisión es clave porque si el magistrado es destituido perderá sus fueros y podría ser detenido para cumplir las órdenes de prisión preventiva que tiene ordenadas en la causa penal que afronta en paralelo al juicio político.

Por ese motivo, Bento no estará presente para escuchar el veredicto. No tiene la obligación y allegados a su defensa, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, le dijeron a Infobae que el juez estará en Mendoza en la sede del Tribunal Oral Federal que lo juzga penalmente y que podría ordenar su detención en caso de ser destituido. “Va a volver a demostrar que está a derecho y a plantear que si es destituido el fallo no está firme porque vamos a apelar”, explicó la fuente.

La Constitución Nacional establece que la decisión del Jurado no es apelable. Sin embargo, la defensa de Bento lo hará y para eso se basa en antecedentes donde las apelaciones fueron aceptadas para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esa apelación, buscará que el Tribunal Oral no ordene la detención.

La audiencia comenzará a las 12. Será solo para la lectura del veredicto y unas breves conclusiones sobre cada una de las acusaciones, le dijeron a Infobae fuentes judiciales. Después, el jurado entregará el fallo completo con los fundamentos.

El jurado está integrado por los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau.

Para destituir a Bento se necesitan cinco de los siete votos. Si no se alcanza ese número las acusaciones serán rechazadas.

Bento está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que desde su juzgado -el federal 1 de Mendoza- cometió varios delitos. Uno de ellos el de haber cobrado coimas a través de abogados a acusados en sus causas. También por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y de falsedad ideológica por insertar datos falsos en sus declaraciones juradas para inscribirse en un concurso para ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal cuando no podía.

Por esos hechos, el juez afronta una causa penal en la que recibió ocho procesamientos con prisión preventiva. Pero la detención nunca se efectivizó por sus fueros como juez. Si es destituido hoy los perderá y la prisión preventiva se podría activar. En la causa penal Bento junto con una treintena de personas -entre ellas su esposa y dos de sus hijos- están siendo juzgados.

El Jurado de Enjuiciamiento

A fines de mayo, el Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió a Bento en su cargo y lo envió a juicio político. El proceso en su contra comenzó el 25 de septiembre. “Venimos a solicitar la remoción del magistrado. Aquí no hay grieta alguna cuando se consideró el mal desempeño en el que había incurrido Walter Bento y se lo envió a este jurado por mal desempeño”, dijo el abogado Miguel Piedecasas en sus alegatos para pedir la destitución del juez. Piedecasas, junto con el senador nacional de la UCR Eduardo Vischi y la diputada radical Roxana Reyes, son los fiscales del juicio político.

“Consideramos probada la falta de rectitud y buena fe”, dijo el acusador-, “¿Con qué dinero se pagaron los viajes y los mil días en el exterior? El magistrado dijo que tenía todos los comprobantes y los iba a presentar, y dijo que eso se iba a aclarar. Pero los contadores desistieron. Ha concurrido a lugares de juegos de azar, no ha mantenido la debida distancia entre las partes. Ha generado una enorme desconfianza pública en la ciudadanía de la que se queja. Los jueces y juezas están sometidos a un constante escrutinio público, mucho más que cualquier ciudadano”, agregó Piedecasas.

Una parte de la acusación contra Bento es por enriquecimiento ilícito por no poder justificar los viajes que hizo al exterior, como a Estados Unidos, Italia y Dubai. Otro tramo de la acusación al juez fue de llevar una vida ostentosa por sus viajes al exterior, especialmente a Las Vegas, sobre el que se encontraron tres fotos, dos de ellas en una limusina.

“Se hospedó en hoteles lujosos, entre ellos hoteles casinos, lo que está prohibido para los jueces. La noche es de altísimo cotos. Nunca se acreditó cuánto gastó en los hoteles y en los viajes”, dijo Piedecasas que señaló que en 10 años Bento estuvo mil días en el exterior.

La Fiscalía destacó la declaración de uno de los testigos. “Declaró que fueron con Bento en avión privado a Uruguay para ver un recital, todo pagado por un abogado amigo. Una conducta reprochable e indecorosa”, sostuvo el fiscal.

Para los acusadores, hubo “abuso y desvío de poder” a la hora de tramitar un crédito en el Banco Nación. “La ley está para cumplirla, no hay atajos, y menos para un magistrado de la Nación. Esto no es capricho ni discrecionalidad ni menos connivencia”, dijo Piedecasas, al ir enumerando cada hecho por el que fue acusado.

Los fiscales a cargo de la acusación

La defensa rechazó las acusaciones. Bento dijo que viajó a Las Vegas porque es un destino económico. Su defensa dijo que los viajes no fueron por mil días. “La cantidad es inexacta. Pero todas esas licencias fueron otorgadas por los órganos competentes. Nunca se fue sin permiso”, sostuvo Fragueiro Frías y rechazó que haya hecho ostentación con las fotos de la limusina. “Las fotos las sacaron de un teléfono celular, no las publicó él en la revista Caras. Lo que apareció fue porque se lo robaron del celular. Ostentación es mostrar o exhibir, ¿Qué mostró o exhibió el doctor Bento? Absolutamente nada”, planteó la defensa.

También hizo referencia a su hospedaje en hoteles con casino: “Si Bento por haber ido a un hotel-casino lo acusan de mal desempeño habría que avisarle a la Asociación de Magistrados que tiene acuerdos con 26 hoteles-casinos. Y digo esto sin promover el juicio político a ningún juez porque seria una barbaridad”.

“Lo que me pasa lo llegué a comparar con la pena de muerte. Le ruego a dios que les de el valor y la valentía de pode tomar la decisión fuera de toda presión”, le dijo Bento a los jurados en sus últimas palabras.

A lo largo de todo el juicio político Bento planteó que la acusación es para quedarse con su juzgado federal que tiene la competencia electoral, clave para la política. Y señaló al fiscal federal de Mendoza Dante Vega de impulsar falsamente las acusaciones en su contra.