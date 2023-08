Elecciones 2023: la Justicia decidió mantener medidas que se implementaron durante la pandemia para agilizar la votación

Autoridades de mesa con barbijos y el kit sanitario, una imagen que no se verá en esta elección (RS Fotos)

Las elecciones legislativas del 2021 se dieron en un contexto único: durante la pandemia del coronavirus. Por eso la Justicia electoral tuvo que llevar a cabo una organización especial para respetar los protocolos sanitarios que regían. Algunas de esas medidas se mantendrán para los comicios de este año porque tuvieron un resultado positivo en la agilidad del proceso.

Así lo determinó la Cámara Nacional Electoral en conjunto con los jueces electorales de cada provincia porque entendieron que algunos procesos que se aplicaron de manera excepcional era conveniente mantenerlos.

Una de las medidas más importantes que se aplicó en 2021 fue disponer de más locales votación para que en cada uno haya a su vez menos mesas y así la cantidad de electorales sea menor para evitar la acumulación de gente y un mayor riesgo de circulación de virus y poder respetar las distancias sociales que se aplicaban.

Esa decisión hizo que el proceso de votación sea más rápido y por eso se mantendrá en esta elección. Habrá en todo el país cerca de 17 mil lugares para sufragar y en cada uno se mantendrá la distribución de ocho mesas. En cada mesa votan hasta 350 personas. En las elecciones anteriores a la pandemia los lugares de votación eran 14.500.

También se mantendrá todo el proceso que se aplicó para la designación de autoridades de mesa: nombramiento en un mayor plazo y la convocatoria de más personas para armar una suerte de banco de suplentes ante eventuales excusaciones. Para eso se designó a una autoridad más por mesa.

Esa medida se había tomado porque en las elecciones de 2021 regía la medida de aislamiento para quienes tenían coronavirus o habían sido contacto estrecho de un caso positivo. Lo que entonces podía ocurrir era que una persona que había sido designada autoridad de mesa dos días antes de la elección tuviese que aislarse por ser positiva del virus o haber tenido contacto, lo que le impedía cumplir la función. Como la decisión de armar un banco de suplentes evitó la habitual situación de que cueste abrir las mesas por las faltas de autoridades, se mantuvo para este año.

Se mantendrá que haya más lugares de votación

Otra novedad que se implementó con la pandemia y que continuará este año se relaciona con la virtualidad. En 2021 tanto los reclamos de ciudadanos, como los trámites de partidos políticos -por ejemplo, la presentación de listas de candidatos para los distintos cargos-, las excusaciones de las autoridades de mesa y hasta sus capacitaciones se hicieron de manera digital. El objetivo también fue evitar la circulación de gente.

Lo que ya no regirá es el protocolo sanitario. En la elección de hace dos años las mesas de votación tenían alcohol en gel y se recomendaba a los votantes no cerrar el sobre con saliva. Todo eso no tendrá vigencia. Tampoco la figura del facilitador sanitario que en cada escuela cumplía la función de controlar que se cumplan los protocolos de salud.

La Justicia electoral es la encargada junto con el gobierno nacional de la organización y control de las elecciones. Tiene bajo su órbita, entre otras funciones, la aprobación de las listas y de los candidatos, de resolver los reclamos que hagan los partidos políticos, de controlar su financiamiento y de hacer el escrutinio definitivo para proclamar a los ganadores, lo que comienza a realizar el lunes siguiente a cada elección.

El primer comicio nacional de este año será el próximo 13 de agosto cuando se hagan las Primeras, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El objetivo es que los partidos diriman sus internas y que los que alcancen el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos pasen a las elecciones generales del 22 de octubre. Para estas PASO se presentaron 15 agrupaciones políticas para competir en la categoría de Presidente de la Nación. Siete de ellas tendrán internas y en total habrá una oferta de 27 candidatos a presidente.

El escenario es distinto al de la última PASO presidencial de 2019. Entonces se presentaron 10 agrupaciones políticas a competir y en ninguna hubo internas.

