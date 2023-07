Espionaje a jueces: excarcelaron a una mujer detenida por las líneas creadas a nombre de Rosatti y Rosenkrantz

Comodoro Py 2002 (Maximiliano Luna)

Nelly Valdés, la mujer que fue detenida en Misiones la semana pasada, quedó excarcelada por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que sigue investigando su participación en la causa del espionaje a jueces. Según el fallo, al que accedió Infobae, el magistrado entendió que la mujer no va a fugarse ni entorpecer la causa mientras tramita las pesquisas. Al otro detenido en Misiones, Santiago Machado, le negó la excarcelación. Hay otros dos arrestados que aún no pidieron su libertad: el ex policía Ariel Zanchetta y el hacker Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, que en las próximas horas también intentará ser excarcelado.

El juez ya indagó a los cuatro detenidos y define los próximos pasos a seguir a la espera de distintas medidas de prueba, entre las cuales están el análisis de las computadoras y teléfonos de Zanchetta. El ex policía entregó las claves de sus equipos. Infobae detalló el domingo pasado la nómina de las más de dos mil búsquedas que hizo en 2022 en la base SudamericanaData, que incluyó a jueces, políticos y famosos, y que sellaron su imputación en esta causa.

El mismo día que buscó los datos del juez de Casación Mariano Borinsky, al magistrado le hackearon el teléfono. Zanchetta también buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. También investigó uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles.

La hipótesis de la causa sostiene que “desde al menos el mes de febrero de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023, se realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados del Poder Judicial de la Nación, en el caso, los Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Marcelo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, como así también los Jueces Federales de Tribunal Oral Andrés Fabián Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, generando un perjuicio sobre la intimidad, privacidad y patrimonio de los aludidos funcionarios públicos, como así también, un beneficio económico indebido a los involucrados”.

“En este contexto, las conductas que pudieron acreditarse y que se materializaron consistieron, sintéticamente, en el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, la toma de control de las cuentas telefónicas y de aplicaciones, como el requerimiento de sumas de dinero en nombre de Magistrados; todo lo cual les permitió conocer a los autores y/o partícipes de esas maniobras ilícitas y sobre las víctimas damnificadas, su historial de conversaciones y demás documentos, datos e información existente en las plataformas Telegram y WhatsApp (fotografías, vídeos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (enviando mensajes a su nombre y solicitando dinero a tercero) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”, agrega.

En la causa conexa “se pudo establecer la existencia de maniobras/conductas -con la presunta intervención de, al menos, Nelly Soledad Valdés y Santiago Abel Machado- mediante las cuales se obtuvieron de manera ilegítima líneas telefónicas de la empresa Telecom Argentina, simulando la identidad de otras personas públicas -de los Dres. Horacio Daniel Rosatti, María Verónica Skanata, Carlos Fernando Rosenkrantz, y Oscar Alberto Herrera Ahuad-, a cuyo nombre se dieron de alta dichas líneas y sin su consentimiento, las que fueron utilizadas, generando un perjuicio a los antes nombrados y a la aludida empresa prestataria de telefonía, como así también un beneficio económico indebido a los involucrados”.

Valdés negó estar involucrada en la maniobra. Aseguró que había comprado tarjetas con crédito sin saber a quién pertenecían. Su declaración se está analizando, señalaron las fuentes.

Pero en el mientras tanto, el juez respondió el pedido de la defensa para excarcelarla. “Se adolece de connotaciones o circunstancias fácticas que lleven a denegar el beneficio solicitado, valorando al efecto y principalmente, las constancias obrantes en autos principales, la ausencia de antecedentes penales, como así también las condiciones y calidades personales de la causante, primordialmente la circunstancia de que cuenta con amplio arraigo familiar”, afirma el fallo.

Tras analizar ese escenario y distintas enfemedades que incluyeron un reciente cancer de útero, el fallo señaló que el “núcleo familiar descripto como concretamente la existencia de menores a su cargo, que se hallan actualmente cursando sus estudios en el ámbito de la ciudad de Posadas, constituyen elementos que contribuyen a debilitar la posibilidad de que en caso de recuperar la libertad la encartada pudiera llegar a intentar eludir el accionar de la justicia”.

Machado planteó su excarcelación al momento de su indagatoria, como Valdés, y en su caso le fue rechazado. Nuñes Pinheiro y Zanchetta decidieron no solicitarlo. La defensa del hacker intentará plantear la libertad en las próximas horas. Insistirán en que el joven siempre estuvo a disposición de la Justicia no solo en esta sino en el resto de las causas en las que fue convocado.

