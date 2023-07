Dijo haber puesto una bomba en la embajada británica en Argentina, lo detuvieron, se arrepintió y confesó: “Fue un momento de calentura”

Fernando L. fue detenido en Venado Tuerto. Ya recuperó su libertad

La embajada británica en Argentina tiene un perfil de Facebook en el que recibe mensajes privados con diferentes consultas. Ese servicio está pensado para aquellas personas que necesiten comunicarse por algún asunto consular con la legación diplomática que encabeza Kirsty Hayes. Y también sirve para aquellos que quieren conocer, por ejemplo, requisitos de ingreso al Reino Unido.

De hecho, cada mensaje tiene una respuesta automática que dice así: “Gracias por comunicarte con la embajada británica en Argentina. Algunas de las respuestas a las preguntas más frecuentes que recibimos se encuentran aquí (y ofrece un link). Si la respuesta a tu consulta no se encuentra allí, por favor volvé a escribirnos y te responderemos”. Además de ese texto en español, la respuesta contiene otro en inglés cuya traducción es la siguiente: “Si sos un ciudadano británico que necesita asistencia, llamá al +5411 48082200 y seleccioná la opción “Ayuda para ciudadanos británicos que estén de visita o que vivan en el extranjero”. El mensaje cierra con un cordial “Saludos embajada británica”.

En diciembre del año pasado llegó el siguiente mensaje privado: “Ingleses hijos de puta.. q me chupe bien la pija la reina puta esa…ojalá se muera de cáncer la puta esa”.

El bot respondió de manera automática y el que había escrito el mensaje sobre la Reina, le contestó enojado:

“Los vamos a matar a todos - Rajen de acá hijos de te mil puta - Vamos a matar a cualquier inglés q este en argentina - Mal paridos”. Ese mensaje provenía de un perfil de Facebbok a nombre de Fernando L.

Fuentes de la embajada británica consultadas por Infobae, aseguran que reciben insultos similares con cierta asiduidad, básicamente referidos a las Malvinas. Y que en general los insultos provienen de usuarios que ocultan su identidad detrás de nombres como Ricardo349MA. No suelen recibir mensajes con insultos en los que se revela la verdadera identidad del autor.

El 30 de marzo de 2023 a las 2.31 AM volvió a llegar un mensaje al perfil de Facebook de la embajada británica en Buenos Aires. Esta vez decía: “Puse una bomba afuera”.

El 5 de junio pasado llegó un mensaje que decía: “Chupame la pija inglaaatera”. Y ante la respuesta automática de la embajada, el autor contestó: “Ojalá que te mueras en un accidente. Mal parido”. Creía que hablaba con una persona, presumiblemente, británica. Esos dos mensajes llegaron desde una cuenta a nombre de Fernando L. el mismo que había escrito en diciembre de 2021.

La embajadora del Reino Unido en la Argentina: Kirsty Hayes (Crédito: Embajada Británica)

Ante la sumatoria de amenazas provenientes de la misma persona y la referencia a una bomba, el área de Seguridad de la embajada británica en Argentina presentó una denuncia en el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal. La denuncia por amenazas le tocó al juzgado federal 12 que está subrogado por Ariel Lijo. El fiscal que interviene en el caso es Federico Delgado.

El juez ordenó que los policías federales realizaran la investigación del caso y así se llegó a determinar la identidad de quien mandó los mensajes. Según explicaron las fuentes judiciales se identificó al autor de los mensajes como Fernando L. quien cumplirá 50 años en dos semanas y vive en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Es padre de tres hijos, trabaja por su cuenta y su esposa es empleada administrativa. Es decir que no utilizaba una identidad falsa en su cuenta de Facebook.

Cuando la Policía Federal consiguió toda la información, Lijo ordenó un allanamiento en la casa de Venado Tuerto en la que vive Fernando L. El procedimiento se produjo el martes pasado. En el mismo momento del allanamiento, Fernando L. fue detenido y alojado en la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal.

El miércoles fue indagado vía Zoom por el juez Lijo. Fernando L. es asistido por la defensora pública coadyuvante Magalí Huñis quien trabaja en la Defensoría Pública Oficial N°3, a cargo de Diego Silva. El imputado por el delito de amenazas no negó los hechos. Los reconoció y dio una explicación: “No tuve la intención de atentar contra la seguridad de las personas ni contra Inglaterra, nunca tuve la intención… fue un momento de enojo, del momento, me enojé, cometí ese error de hacer eso, estoy totalmente arrepentido de lo que hice, me parece una locura, siempre fui un tipo de trabajo”. Y agregó: “Me agarró vulnerable por, porque las redes sociales… que te una cosa lleva la otra y me hicieron enojar y bueno, cometí ese error”. También dijo que: “No tengo pensamientos xenófobos contra Inglaterra, ni contra el rey, ni contra la reina, ni con nadie. Fue un momento de calentura. Fue así me enojé y bueno me mandé esa macana”.

La residencia británica en La Isla, uno de los sectores más bellos de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

Al momento de finalizar su declaración indagatoria Fernando L. dijo estar “arrepentido” y se disculpó momento que “tuvieron que pasar algunas personas”.

La defensa de Fernando L. pidió que le preguntaran si pertenecía a algún tipo de organización política y dijo que no. También si tenía armas en su casa: “No tengo armas en mi casa, no tengo la menor idea de cómo hacer una bomba, tampoco sé dónde está la embajada de Inglaterra”.

Cuando terminó la indagatoria la defensora de Fernando L. pidió su excarcelación porque no hay peligro de fuga ni de injerencia en la investigación. El fiscal Delgado no se opuso a la excarcelación y el juez Lijo dispuso que Fernando L. puede volver a su casa.

Pero deberá cumplir con algunas obligaciones que le impuso el juez, entre ellas la de informar si se ausentara por más de 24 horas de su domicilio y la de presentarse del 1 al 5 de cada mes en la delegación de la Policía Federal en Venado Tuerto. Fernando L. quien se dejó llevar por un “momento de calentura” se encamina a un seguro procesamiento por el delito de intimidación pública.

