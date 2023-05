Confirmaron al tribunal que revisará la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Cristina Kirchner en una de las primeras audiencias del juicio oral (Reuters)

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso de la obra pública en la que está condenada a seis años de prisión. La ex mandataria había apelado el fallo que rechazó la recusación de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes deben revisar la condena.

“El recurso de casación –como el intentado por la defensa-, por regla, resulta improcedente ante las sentencias dictadas por esta Cámara”, sostuvieron los mismos jueces en su resolución a la que accedió Infobae.

La defensa de la Vicepresidenta había recusado a los magistrados cuando el expediente llegó en apelación a Casación. Fue por dos motivos. El primero es que Hornos y Borinsky ya intervinieron en el caso y por lo tanto dieron opinión. El segundo es por la falta de independencia e imparcialidad por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri.

El planteo fue rechazado “in limine” y apelado por los abogados de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy. Explicaron que no correspondía que los mismos jueces recusados intervengan en el planteo, sino que debían hacerlo otros magistrados del tribunal.

“Que los pronunciamientos dictados por ésta Cámara Federal de Casación Penal, en principio y siempre que se cumplan sus requisitos formales de procedencia, sólo son recurribles por la vía del recurso extraordinario federal prevista en el artículo 14 de la ley 48″, señalaron los jueces para rechazar el planteo.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó en diciembre pasado a Cristina Kirchner por las irregularidades en las 51 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez. También fueron condenados el empresario, Periotti, el ex secretario de Obras Públicas José López y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Y absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

Los jueces Borinsky y Hornos

Las condenas se dictaron por el delito de administración fraudulenta y por mayoría rechazaron hacerlo por asociación ilícita. El fiscal Diego Luciani había pedido condena por los dos delitos.

Las condenas y las absoluciones fueron apeladas y el caso llegó a Casación a principio de mes. Todas las partes lo primero que hicieron fue ratificarlas ante la Sala IV. Allí el fiscal Mario Villar mantuvo el criterio de Luciani sobre la asociación ilícita.

Luego el juez Javier Carbajo se apartó del expediente. Fue porque en la condena a Báez por lavado de dinero opinó sobre la obra pública al señalar que parte de los fondos que blanqueó provenían de ahí. Así entendió que ya había dado su postura y no correspondía seguir en la causa. Luego se plantearon las recusaciones que fueron rechazadas.

Resta que se sortee el juez que reemplazará a Carbajo. Casación determinó que eso ocurrirá cuando el tribunal convoque a una audiencia oral con todas las partes. La defensa de Cristina Kirchner solicitó estar presente en el sorteo y Casación aceptó el pedido.

La Cámara de Casación emitió hoy otra resolución. Fue en la cuál rechazó las recusaciones de los jueces del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Andrés Basso, para intervenir en el segundo juicio por la causa vialidad. Los jueces Hornos y Borinsky declararon “inadmisible” los planteos de tres defensas, entre ellas la de Martín Antonio Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez y también condenado por lavado de dinero.

