Julián Ercolini investigará la denuncia del Gobierno contra Edesur por los cortes de luz

El gobierno nacional presentó hoy la denuncia penal contra los directivos de la empresa Edesur por los cortes de luz que sufren usuarios tanto de la ciudad de Buenos Aires como del conurbano, en algunos casos desde hace 15 días continuos. Es por los delitos de defraudación por los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la denuncia la presentó el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González.

“La presente denuncia se interpone contra el Presidente y todos los miembros del Directorio actual de la empresa Edesur S.A., como así también contra todos aquellos individuos que dolosamente han frustrado el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Edesur S.A. en la concesión del servicio de distribución de energía eléctrica de la que resultara beneficiaria”, sostiene la denuncia.

El ENRE citó en la denuncia al presidente de la empresa, Juan Carlos Blanco, al vice, Franceso Tutoli, a los seis directores titulares (María Alejandra Martínez, Juan Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba y Alejandro Martínez) y al gerente general, Walter Moro. Martello señaló que “han frustrado dolosamente el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos de concesión de la energía electica”. El funcionario aclaró que desconoce que actos realizaron para que miles de familias estén sin luz pero que “la grave situación” que se vive más una auditoria que el organismo está realizando lo llevaron a presentar la denuncia.

El organismo acompañó con la denuncia un informe que le presentó a Edesur el año pasado en el que señaló una serie de medidas que la empresa debía tomar para la llegada del verano y que no se habrían cumplido, como por ejemplo mayor cantidad de cables y líneas.

“El ENRE ha previsto con anticipación que los recursos no eran suficientes para atender los picos de demanda. En un esquema de control por resultados, donde la sanción pecuniaria es ex post en base al desvío de la calidad del servicio, (afectación real), la diligencia de la concesionaria tanto en la asignación de recursos tecnológicos, materiales, humanos y económicos es un conjunto de acciones que no dependen de un área, sino de la dirección general de toda la empresa, responsabilidad de la gerencia general-en cabeza de Walter Moro- y del Directorio”, sostiene la denuncia.

También el ENRE señaló que Edesur tiene una deuda con el estado argentino de 254.450 millones de pesos.

Por otra parte, el gobierno analiza la quita de la concesión a la compañía de capitales italianos.

“El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informa que en virtud de la Resolución ENRE N° 237/2023, en los próximos 90 días elevará al Honorable Congreso de la Nación y a las autoridades competentes, el informe técnico resultante de la auditoría integral que dispuso la mencionada resolución y que evalúa el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica por la empresa Edesur S.A y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión”, informó a través de un comunicado.

“La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios y en la reposición del servicio, incumplimientos estos que, más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión”, cierra el escrito.

