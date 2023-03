Casación no definirá sobre la condena a Cristina Kirchner en 2023

Comodoro Py 2002 (foto DyN)

La idea de que el fallo de Cristina Kirchner pueda quedar firme para las próximas elecciones y así proscribir a la vicepresidenta queda en la nada con tan solo mirar los plazos procesales. Es que el Tribunal Oral Federal 2, que la semana pasada hizo público los fundamentos de la condena a seis años de prisión para CFK por irregularidades en la obra pública entregada al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz , aceptó extender a 30 días hábiles el plazo para que defensas y acusadores apelen su decisión.

Habitualmente, el plazo de apelación son 10 días hábiles. Pero la defensa oficial de José López, exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, y la del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, pidieron una prórroga. Los tribunales pueden habilitar una prórroga de diez días más. Pero en este caso el abogado Federico Paruolo, de Periotti, reclamó tres meses, el mismo tiempo que el tribunal se tomó para escribir la sentencia. Los jueces aceptaron, por única vez, extender el plazo a 30 días hábiles. La decisión se tomó el viernes pasado. La fiscalía también tiene previsto apelar. Quiere la condena de aquellos que fueron absueltos.

Así, la causa no estaría en condiciones de llegar al primer piso de Comodoro Py 2002 recién a fines de abril. Y cuando aterrice en ese piso, la defensa de la vicepresidenta recusará a los jueces de la Sala IV de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

El abogado Carlos Alberto Beraldi, representante legal de la vicepresidenta, ya prepara la apelación. El mismo confirmó que rechazarán la participación de los jueces que integran la Sala IV de Casación. De antemano, sostiene que la causa debe ser revisada por la Sala I de ese tribunal penal.

La Sala I es precisamente la que tiene en carpeta otras dos definiciones claves para Cristina Kirchner: la decisión de enviar a juicio las causas Memorandum y Hotesur-Los Sauces. Dos tribunales orales decidieron que no había delito en ninguna de esas dos causas cuando la prueba para avanzar hacia el debate estaba en marcha. Lo hicieron a través de planteos que apuntaban contra dos jueces de Casación como Hornos y Borinsky por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri a la quinta de Olivos o la Casa de Gobierno.

La defensa de CFK reeditará esos cuestionamientos. Para Carbajo, en tanto, el argumento de recusación se basó en un fallo que firmó hace solo unos días. El 28 de febrero, el magistrado sostuvo en la causa que condenó al empresario Lázaro Báez y su familia que los 55 millones de dólares que el emporio Austral Construcciones lavó tuvo como origen la obra pública que recibió durante la gestión kirchnerista. Para la defensa de CFK, Carbajo ya prejuzgó.

El tramite de recusación puede no demorarse pero hay que sustanciarlo. De ahí son los propios “términos de oficina” que le llevan a cualquier causa, en donde el expediente está a disposición del tribunal. Y tras el análisis que haga el propio tribunal, se fija el llamado a audiencias para escuchar a las partes y recién ahí el tribunal queda en condiciones de resolver.

Mayo del 202. El Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al primer juicio oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez por la obra concedida al empresario en la provincia de Santa Cruz (foto NA Juan Vargas)

No hay un reloj exacto de cuánto tarda una causa en Casación. Hay expedientes que pueden esperar una resolución por cinco años, otros que pueden resolverse más rapido. Todo depende de la complejidad y del tema a resolver.

Si se tomara como ejemplo la causa de la ruta del dinero k, que sustanció el mismo tribunal -con otra composición porque en vez del juez Hornos, participó la jueza Angela Ledesma, se podría imaginar qué podría pasar con la causa de Vialidad: complejidad de la investigación, muchos acusados, el mismo tribunal, expediente con significancia política.

En la causa de la ruta del dinero, el veredicto del Tribunal Oral Federal 4 se dictó en febrero de 2021. Apelaciones mediante, el expediente recién llegó al primer piso de los tribunales de Retiro en agosto. A fin del 2021, los jueces llamaron a audiencias para mayo del 2022. Esa jugada fijó la composición de los jueces que iban a resolver. Fueron cinco meses de audiencias en donde los magistrados escucharon a cada uno de los involucrados. Para octubre del 2022, los jueces comenzaron a pensar en su fallo. Llegó recién el 28 de febrero de 2023. Es decir. Entre el veredicto y la resolución de Casación pasaron dos años. Y eso que fuentes judiciales que estuvieron a cargo de la resolución subrayaron que actuaron “a todo vapor”. Hay causas que esperan definiciones por mucho más tiempo.

Con esa foto, se puede imaginar los tiempos de la causa judicial de Cristina Kirchner y el resto de los acusados en Casación. “Con muchísimo apuro, ninguna resolución podría salir antes de diciembre de 2023″, dijeron a Infobae las fuentes consultadas. En diciembre del 2023 estará asumiendo la futura gestión presidencial.

Pero además la decisión de Casación, sea cual fuera, no será la última. A las partes les queda la Corte Suprema de Justicia para apelar. La última palabra está en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Hasta que no haya una decisión del máximo tribunal de la Nación el fallo no quedará firme. Y tampoco la inhabilitación perpetua que trae aparejado el delito de administración fraudulenta.

