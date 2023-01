Cuadernos: Centeno busca exponer en el juicio a su ex esposa y el amigo que entregó sus anotadores

Oscar Centeno, en la actualidad (Infobae)

En el futuro juicio oral por la causa de los cuadernos, todas las miradas apuntarán al chofer Oscar Centeno, el hombre que se dedicó a escribir los llamados viajes de la “corrupción” y que derivó en la causa en la que están acusados desde la vicepresidenta Cristina Kirchner hasta los empresarios más poderosos de la Argentina. Centeno fue el primer arrepentido de este caso, apenas fue detenido. Y su defensa busca ahora no solo exponer a su ex mujer y el amigo al que le había confiado sus anotadores, a quienes pide como testigos. También reclama reconstruir el recorrido de los cuadernos.

El planteo fue hecho por el defensor oficial Sergio Steizel, a cargo de la representación de Centeno, a través del pedido de pruebas que se le hizo al Tribunal Oral Federal 7 que tiene en sus manos la decisión de llevar esta megacausa a juicio. Según surge del escrito al que accedió Infobae, Centeno reclama no solo las actas de las declaraciones de los empresarios que se convirtieron en imputados-colaboradores, sino también de sus propias declaraciones.

Fue así que pidió sumar al debate la declaración indagatoria que prestó 1º y 2° de agosto de 2018, respectivamente, apenas fue detenido. Se trata de la declaración que en su momento reveló Infobae: la que contó cómo atizó el fuego y quemó los cuadernos que más tarde llegaron a manos del periodista Diego Cabot, de La Nación, vía el remisero que trabajaba con Centeno, José Bacigalupo. “Se quiere dejar en claro que su inscripción aquí no tiene por finalidad incorporar su descargo por lectura, sino por el contrario, acreditar aspectos formales del acto material conforme su acontecer histórico y formal”, explicó la defensa al justificar el planteo.

En ese sentido, el defensor pidió que declaren como testigos los periodistas Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, que trabajaron en esa publicación; pero también Bacigalupo e Hilda Horovitz, ex mujer de Centeno. Centena y Horovitz vivieron juntos casi una década, pero para el momento que explotó el caso cuadernos ya estaban separados. Es más, la mujer -que supo trabajar en la administración kirchnerista- había denunciado el año anterior que sabía que Centeno llevaba bolsos con dinero y compraba propiedades y puesto en foco al ex mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta.

Es que, según surge del contenido del teléfono de Baratta incorporado a la causa, Horovitz le exigía dinero a cambio de no contar la información sensible que poseía sobre el origen de los fondos que trasladaba el chofer: “Hola buen día, soy Hilda, la ex de Oscar Centeno; hace rato que quería contarle lo que hizo Oscar, mientras trabajaba con usted en el ministerio como chofer”, le dijo en 2016. “Él tenía o tiene cuadernos escritos con cada cosa donde iban con direcciones, fotos, etc. Usted está en el cantry mapuche yo se que con lo que le mando me pone en despiole o problemas con Oscar (sic.)”, le escribió en 2017. Y días después avanza: “Un chofer jamás podría haber hecho todo lo que hizo, ¿no es cierto?”... Pidiendo dinero para no contar lo que sabía, la mujer agregó: “A mí no me llores que no tenés”.

Ante el TOF 7, el remisero, que hoy vive como testigo protegido con otra pareja, reclamó además la denuncia por extorsión que él había radicado contra su ex pareja. “Solicito se requiera la remisión ad effectum videndi et probandi la causa nro. CCC 79.109/2017 caratulada “Horovitz, Hilda María s/extorsión; Dte: Centeno Oscar Bernardo”. Una vez enviada, solicito se me corra vista a fin de detallar las piezas procesales que podrán ser incorporadas eventualmente”, escribió.

Oscar Centeno

En otro orden, la defensa también pidió que el tribunal escuche como testigo a la actual esposa de Centeno para hablar de “todo cuanto supiera respecto al derrotero de los cuadernos mientras convivió” con él. Y que se convoque a Miguel Córdoba, otro amigo del remisero a que le contó la existencia de los cuadernos.

Mientras tomaban unos mates, “le relaté los cuadernos que tenía, donde yo anotaba cosas muy comprometidas y lo que me había hecho Bacigalupo. Y le comenté que los iba a quemar, a lo que él me señaló que sería conveniente”, aseguró Centeno ante Bonadio, según la declaración a la que accedió Infobae. “Ahí me levanté, busqué la caja con los cuadernos, me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar y Miguel Córdoba me miraba desde la puerta de la cocina que está cerca”.

Apenas estalló mediáticamente el caso en agosto de 2018, el fiscal Carlos Stornelli fue junto al propio Centeno hasta su casa a buscar los cuadernos porque él decía haberlos guardados, pero no se encontraron. En la causa quedaron fotocopias de esos anotadores. Pocos días antes de que terminara el gobierno de Mauricio Macri y la dupla Alberto Fernández y Cristina Kirchner se preparaban para volver a la Casa Rosada, seis de los ocho cuadernos de Centeno aparecieron. Fue a través del propio Cabot, que contó que el 22 de octubre por la tarde había sido citado en una esquina por una persona a la que no conocía y que le hizo entregada de esos anotadores. Cabot le entregó el material a Stornelli. “Un hombre que no conocía me entregó en una bolsa lo que parecen los originales que en su momento me había entregado Oscar Centeno”, contó el propio Cabot.

De los ocho anotadores originales, faltaban el número 3 y el número 5. A pedido de uno de los empresarios acusados se abrió una causa para investigar cómo fue que aparecieron, pero el caso fue cerrado por el juez Julián Ercolini ante la posibilidad de avanzar.

En una declaración prestada ante la justicia española, Centeno reconoció la autoría de esos cuadernos. “Escribía porque era una costumbre castrense que solía tener formada de anotar todo lo que se hacía con el vehículo. El horario de salida y de entrada, y el lugar al que se iba, además de otras cosas personales”, dijo, tal como lo reveló Infoba el año pasado. Paró de escribir en noviembre de 2015, un mes antes de que se terminara el segundo mandato de Cristina Kirchner, porque -aseguró- tomó conciencia de lo arriesgada que era su conducta. Y explicó que entre 2011 y 2012 no hay cuadernos porque “había fallecido el doctor Néstor Kirchner y pensé que no se iban a hacer más estos viajes; y además porque tenía un poco de temor porque yo sacaba fotos y videos”.

Ante el TOF 7, Cristina Kirchner pidió pericias sobre esos anotadores, en sintonía con la causa que impulsó un empresario imputado-colaborador que denunció tachaduras y enmiendas en esos cuadernos.

