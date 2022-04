「私の卒業の年」：20年後に学校に戻るチアリーダーとしてのレベル・ウィルソン

5月13日にNetflixに登場する、レベル・ウィルソンの新作映画「卒業の年」(「シニアイヤー」)。 (Netflix)

5月13日、オーストラリアの女優、レベル・ウィルソン(パーフェクトリズム)主演の映画「卒業の年(シニアイヤー)」がNetflixで公開され、 アレックス・ハードキャッスル(グレイス&フランキー)が監督を務める。この映画は2002年に始まり、学校のチアリーディンググループの一員であり、キャプテンを務める10代のステファニー・コンウェイ(ウィルソン)の物語を語っています。女の子は古典的な人気のある女の子です:彼女はみんなの尊敬を楽しんでいます、彼女はフットボールチームでプレーするかわいい男の子と付き合っています、そしてすべてがうまくいき、うまくいくようです。しかし、彼女の人生には悲劇的なことが起こります。 人間のピラミッドを形成するアクロバットの真っ只中に、若い女性は誰も抱かずに床に倒れ、昏睡状態のままになります。

彼女はなんとか生き続けることができますが、高校の若い約束は、20年後に目を覚ますまで、ほとんど栄養状態の機械につながっています。17歳のティーンエイジャーのイメージとはかけ離れ、若い女性は2022年に37歳の女性になりました。しかし、彼女の最後の記憶が彼女が10代であるということである場合、彼女はどのようにしてこの新しい大人の役割を引き受けることができますか?

これは私の卒業年の提案です。この女性が学生時代に戻り、4年生を終え、プロムに行ってプロムクイーンの王冠を取り戻すという考えを追求しています。ステフが昏睡状態にあった年に起こったすべての変化に気づくと、面白い状況が次々と起こります。たとえば、映画「ワイルドスピード」にはすでに9つのバージョンがあることを発見し、レディー・ガガの雑誌の表紙を見つけたとき、マドンナと間違えたことに驚いています。

2000年初頭にステファニーが通っていた学校への復帰は、ヤングアダルトにとって新しい世界への入り口となるでしょう。新しいリンク方法と共存のルールが異なるため、この映画は過去の時間が常に良いとは限らないが、その逆であることを示そうとしています。したがって、この女の子はこの新しい秩序に適応しようとし、その間に彼女は本当の自分を見つけようとします。90年代のクラシック映画と私たちをつなぐ、楽しんで楽しい時間を過ごすコメディ。

ノー・アイディア(クルーレス)、ジャスティン・ハートリー(This is Us)、ゾーイ・チャオ(アフターパーティー、ラブライフ)、クリス・パーネル(ブルックリン・ナイン・ナイン)、ジェレミー・レイ・テイラー(IT)に出演、90年代のコメディーの古典女優ウィルソン、アリシア・シルバーストーンに同行 ), アンゴリー・ライス, 10代でステファニーを演じる人 (スパイダーマン:ノーウェイホーム), とメアリーホランド (最も幸せな季節).

