フアン・オソリオは、ビセンテ・フェルナンデスのバイオシリーズへの圧力が彼を病院に送ったことを保証しました

The Last King:The Son of the Peopleは、メキシコ人に好まれる形式となったテレビ番組の歴史の中で、メキシコの歌手や俳優について最も物議を醸しているバイオシリーズの1つになりました。スキャンダルと論争に直面したフアン・オソリオは、それを乗り越えようとしない試みに直面してしっかりと立ち向かい、最初のシーズンの終わりの数日後、非常に危険な睾丸の嚢胞のために入院しました。

今、彼は健康を回復し、セカンドシーズンに向けて準備をしていた後、4月3日から何が起こったのかをためらうことなくさまざまなメディアとミーティングを行いました。病院内の写真をいくつか共有し、演技ギルドの信者と友人の間で警鐘を鳴らしました。現在、生産者は、嚢胞は予想外のものでしたが、バイオシリーズによって生成されたすべてのストレスが彼の健康状態と病院への訪問に部分的に影響することを保証しました。

「まあ、それは睾丸の嚢胞で、非常に危険でした。私はそれがすべてにつながると思います、それはあなたが生きている種類のもの、そして何よりも私がシリーズで受けたこのプレッシャーにも関係していると思います。なぜなら、それが非常に疲れる仕事であり、同時に小説であるラエレンシアの仕事であったことを否定するつもりはないからです。プレッシャー」と彼はメキシコシティの演劇による演劇のレッドカーペットの間に言った。

Osorio se encuentra produciendo al tiempo 'La herencia' y 'El último rey' Foto: Captura de pantalla

セカンドシーズンについては、「幸運のある家族」、「トゥギャザー・ザ・ハートは決して間違っていない」、「ラブ・センド」などのメロドラマのプロデューサーは、進行中であることを確認しただけなので、詳細については言及したくなかったが、さまざまなメディアで非常に流通し始めている物議を醸すエピソードが再生されます。

「このセカンドシーズンの人々の反応を見るために、彼らが言うことは(ビセンテについて)何らかの形で親しみやすいものだと思います。ロドリゴ(フェルナンデス)の場合、聴衆全員が彼が家族の一員であり、牧場に住んでいることを知っていました。ホットなことの1つは、パトリシアが妊娠していることを知ったときにビセンテがどのように反応したかを確認することでした。それは困難な時期であり、彼がクキータと彼女の子供たちとどのように対処したかがわかります」とオソリオは全国紙に語った。

La bioserie no es aprobada por la familia (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Chris Pizzello/Invision/AP

有名なシリーズがフェルナンデス王朝に関わってきた主要な法的問題について、フアン・オソリオは、このプロジェクトは彼にとって完全な関心事ですが、彼の仕事は生産のみであるため、それについては意見がないと述べました。「合法的なものを見てください。私はそれを共有したり、参加したりしません。私の仕事はプロダクションで、とても喜んでやっています。

数週間前、最初のエピソードの初演の前に、Doña Cuquita Abarcaは、彼女がすべてを持っているので、彼女は一人ではないことを保証しました無条件に彼女を守るメキシコの歌手の本当のファンのサポート。それがEl Reyが望んでいたことだからです。彼女はまた、メキシコの法律を完全に信頼しているので、シーズン全体が放送されたにもかかわらず、夫のイメージと名前で利益を得ることは許されないと付け加えました。

La segunda temporada tendrá más controversia Fotos: Cuartoscuro

テレビサはまた、エル・ウルティモ・レイ:エル・イホ・デル・プエブロが全国的に放送されることを禁止する司法通知を受け取ったことは一度もないことを共有しました。そのため、セカンドシーズンでのキャンセルの可能性があるという噂にもかかわらず、すべてが計画どおりに継続されます。

