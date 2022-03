更年期：固定観念と誤報でダウン！

ARCHIVO - Los síntomas de la menopausia varían de una mujer a otra. Foto: Christin Klose/dpa

長い間、更年期障害はタブーの対象でした。現在、社会は女性の生活のこの段階に向けて一定の開放性を経験しており、多くの有名な女性はそれに関連する症状について恥ずかしがらずに話しています。 ハリウッドスターのサルマ・ハイエック(55歳)は、閉経のために彼女の胸がかなり成長したとインタビューで説明しました。元アメリカ人ファーストレディーのミシェル・オバマ(58歳)も、ポッドキャストのエピソードで彼女の経験について語っています。「まるでオーブンが入っているようなものです」。 スコットランドの政府首脳であるニコラ・スタージョンは、英国の新聞「ガーディアン」とのインタビューで、閉経について話さざるを得ないと感じたと語った。英国のウェセックス伯爵ソフィア(57)は、仕事の世界における女性の生活のこの段階を取り巻くタブーの排除を提唱しています。 理由:推定によると、英国の約90万人の女性が閉経期に仕事を辞めました。たとえば、更年期の症状と仕事を両立させることができなかったためです。 アメリカの婦人科医Sheila de Lizが閉経に関する話題を打ち破った「Woman on Fire」という本は、ベストセラーリストに掲載されました。この曲は、象徴的なアメリカのシリーズ「セックスアンドザシティ」の新シーズンでも役割を果たし、「Aand Just Like That」と改名されました。それぞれのキャラクターはすでに50歳以上で、まさにこの段階にあります。 しかし、路上で閉経とは何かを自問すると、多くの人、特に若者の答えは、通常「Googleで調べなければならない」というようなものです。 しかし、婦人科医でドイツ閉経協会の会長であるカトリン・シャウディグは、更年期障害、つまり更年期障害がより社会的に受け入れられるようになったという印象を持っています。「社会にはある種の揺れがあり、女性は更年期障害を恥じることが少なくなり、「 彼女に何をすべきか、あなたは忍耐強くそれを取る必要がある」と言う可能性が高くなります。しかし、シャウディグによれば、もう一つのかなり平凡な理由があります。「これは「ベビーブーマー」(1957年から1977年の間に生まれた)の世代です。歴史上最も女性の数が多い世代です。つまり、違いを生むのは純粋な質量です。」 Schadigは、閉経がより受け入れられるようになったという印象は、常に保護された空間であったため、協議で発見された事実ではないと述べています。シャウディグ氏は、「女性はいつもここで公然と話し合ってきた」と述べ、むしろ問題が社会に広まったからだと付け加えた。 「彼は更年期障害がある、彼は年をとっている」という話題はまだあるが、ついに更年期障害に対する恐怖を失ったと彼は指摘する。 血が青ではなく赤くなるタンポンの広告や、昨年のドイツ人ビジネスマン2人が衛生陶器を処分するために開発したピンクのラテックス手袋のボイコットの時代に、この方程式がまだ存在するのはなぜですか? 「女性らしさと生殖能力に関連し、社会で受け入れられている月経とは対照的に、閉経は一時性を思い出させるものです」と、薬剤師、科学ジャーナリスト、この主題に関する本の著者であるダイアナ・ヘルフリッヒは言います。 ヘルフリッヒは、特にインターネット上で、更年期障害への新たな開放を見出しています。「私は特に新しいInstagramアカウントでこれに気づきます」と専門家は説明し、このソーシャルネットワークにより、女性は自分の経験を共有し、ネットワークを構築できると説明しています。彼の意見では、この利点は現実の生活にも引き継がれます。「他のインターネット現象と同様に、必然的に現実の生活に到達することになります」と彼は言います。 ドイツ婦人科医協会の会長であるクラウス・ドゥベック氏によると、インターネットは個人的な問題や特に非難された問題について意見を交換するのに理想的な場所でもあります。「匿名のコミュニケーションの可能性と、その結果としての非難の減少は、開放性を促進するはずです」と彼は言います。 サルマ・ハイエクやミシェル・オバマなどの有名人に加えて、他の多くの女性も、「更年期障害があり、古い」という方程式がうまくいかないことが多いことを示しています。ハッシュタグ「#menopausia」の下には、Instagramにはそうでないことを証明する無数の写真があります。 dpa