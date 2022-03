カロルGは「Xファクター」で失敗した時間について話し、マルベルを思い出しました

カロルGは現時点で最も成功しているコロンビアの歌手の1人であり、これは彼女の曲がデジタルプラットフォームに蓄積された何百万もの演劇と、彼女の作品に敬意を表して受賞した多数の賞と表彰によって実証されています。

しかし、これらすべての勝利を収める前に、彼女は偉大な芸術家になることを夢見ていた若い内向的な人でした。そのため、彼女の父親は、RCN Televisiónのリアリティ番組である子供向けバージョンの「Factor X」に彼女を登録し、彼女をすべての恐れに直面させました。

これは、2020年にプログラム「Yo、José Gabriel」に行ったインタビューで彼女が自分に語ったことであり、ソーシャルネットワークで「La Bichota」のファンが行った一連の投稿のおかげで再び関連性が高まりました。

経験不足と自信の欠如はカロルGでトリックを演じる可能性がありますが、彼女はその瞬間の障害を克服し、オーディションで非常にうまく機能し、予選審査員が彼女に次のラウンド、つまりインストラクターがいたトレーニングキャンプに進む機会を与えました。マルベル。

そして、彼は後にプログラムから抜け出し、賞のガラに足を踏み入れることさえできませんでしたが、音楽の最初の機会が現れ始めたのはその時でした。

それ以来、カロルGの人生ではすべてが成功を収めてきました。彼女はラテングラミー賞のガラ、ロヌエストロ、ビルボードで数日前に彼女に「Break the Rules」(Break the Rules)賞を授与した会社で、音楽への期待に逆らい、過去にアーティストに与えられた「Break the Rules」(Break the Rules)賞を受賞した会社です。エディションは、デミ・ロヴァートやアレッシア・カラなどのアーティストが着用していました。

さらに、コロンビア人はニッキー・ミナージュ(「トゥーザ」)との音楽コラボレーションにより、マイケル・ジャクソンの「スリラー」を音楽史上3番目に受賞した曲として辞任し、今度は最も有名なラテンソングになりました。

一方、「Xファクター」は引き続きRCN Televisión信号で放送されていますが、その視聴者はあまり良くなく、多くの視聴者によると、ファリーナ、サイアム(デュオ)、カミロエチェベリー、シャイラ、グリーシーレンドンなどのアーティストをスターダム。