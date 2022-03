オスカー2022：ジェーン・カンピオン、指名された唯一の監督の物語

Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

オスカーの第94版はほんの数日で、それに伴い、世界で7番目の芸術で最も重要な賞の陶酔感が大きな関心を集めています。最も重要で切望されているカテゴリーの1つは「ベストディレクター」であり、今年は、さまざまな文化、政治、さらには労働の分野で女性に正義をもたらし始める大きな社会革命にもかかわらず、2022年に指名された女性は1人だけです。

小像を勝ち取るのに好きなジェーン・カンピオンは、世界最大のストリーミングプラットフォームであるNetflixのプレミアカテゴリーで最初の勝利を収めた西部のエル・ポダー・デル・ペロでの彼女の仕事のおかげで、アカデミー賞を競っています。セレモニー。これらの良い予測にもかかわらず、彼女の勝利は彼女の履歴書の別の要素を表すだけでなく、彼女の歴史全体でその賞を受賞した3人目の女性になる可能性も表しています。

この監督のライフストーリーは、彼女が潜在的な勝者であるだけでなく、近年女性の不足で批判されているオスカー内のノミネートの公平性をめぐる戦いにおける優れた旗印であるため、ソーシャルネットワークやメディアですぐに関心のあるトピックになりました。メインカテゴリ内のスペースで、「ベストマネジメント」が最も変更が求められています。

Campionにとって、このノミネートは同じカテゴリーの2人の記録に追加されます。これは、女性にとってユニークなものです。 犬の力(LからR):PHIL JONES(アソシエイトプロデューサー-第1アシスタントディレクター)、JANE CAMPION(ディレクター-プロデューサー-ライター)。Cr。カースティ・グリフィン/ネットフリックス © 2021

エリザベス・ジェーン・カンピオンは1954年4月30日、ニュージーランドのウェリントンで生まれました。彼女は両親が靴業界で事業を始めた生計の下、1975年にウェリントンのビクトリア大学で人類学を学ぶことにしました。ヨーロッパを1年間旅し、ロンドンのチェルシー・スクール・オブ・ジ・アーツで絵画を学んだ後、オーストラリアに移住し、1979年にシドニー大学シドニー・スクール・オブ・ジ・アーツで絵画の学位を修了しました。

彼のロマンチックな生活と彼が結成した家族についての簡単な説明として、カンピオンは1992年にコリン・デイヴィッド・エングラートと結婚しました。彼らの最初の子供、ジャスパーは12日で亡くなりましたが、1994年に娘のアリス・エングラートが生まれ、演技に専念しています。ジェーンとコリンは2001年に離婚した。

他の賞では、彼はこのカテゴリーで優勝しています。 ファイル写真:2022年3月13日、米国カリフォルニア州ロサンゼルスで開催される第27回批評家チョイスアワードで、ジェーン・カンピオン監督が最優秀監督賞を受賞。ロイター/マリオ・アンズオーニ/ファイル写真

第7芸術の世界でのプロとしてのキャリアの中で、彼の最初の短編映画「ピール」(1982)は、1986年のカンヌ映画祭でパルム・ドール最優秀短編映画賞を受賞しましたが、彼の映画「ピアノ」(1993)で国際的に認められました。同映画祭で1994年にオーストラリア映画協会の最優秀監督賞とアカデミー賞最優秀オリジナル脚本賞を受賞。

彼女の映画でのキャリアは、アカデミー史上最高の監督としてオスカーにノミネートされた2番目の監督であったため、映画監督の世界で女性を征服する前例があります。1993年、彼女はカンヌ映画祭でパルムドールを獲得した最初の女性になりました。このマイルストーンは、ジュリア・デュクルナウが2番目の長編映画「タイタン」でソロを受賞した2021年まで繰り返されませんでした。

彼女はアカデミー賞の「最優秀監督」にノミネートされた2番目の女性でした

1996年、ヘンリー・ジェームズの小説を原作とし、ニコール・キッドマン、ジョン・マルコヴィッチ、バーバラ・ハーシー、マーティン・ドノヴァン主演の映画「ポートレート・オブ・ア・レディー」を監督した。ホーリー・スモーク(1999)はチャンピオンとハーヴェイ・カイテルと再会し、今回はケイト・ウィンスレットの女性主役と再会しました。In the Cut(2003)は、ベストセラー作家のスザンナ・ムーアをベースにしたエロティックなスリラーで、メグ・ライアンに家族映画の役割を取り除く機会を与えました。

映画の外では、ドキュメンタリー「アブダクション:横田めぐみストーリー」(2006)のエグゼクティブプロデューサーを務めていましたが、2009年には、ピアノの最も純粋なスタイルでロマン主義への復帰を示す映画「ブライトスター」をリリースしました。それは詩人ジョン・キーツとファニー・ブラウンのラブストーリーを伝えます。

BBCが主催する映画専門家の調査によると、2019年に彼女の映画「エルピアノ」は女性が監督した史上最高の映画に選ばれ、エンターテインメント業界の彼女と女性にとってもう1つの大きな勝利をもたらしました。映画のパイオニアであり、以前は「男性」のためだけに考えられていた空間内での革命が続く人物。

カンピオ・クエンタ・コン・トラバホス&テレビ ファイル写真:第78回ヴェネツィア映画祭-開会式-レッドカーペット到着-イタリア、ヴェネツィア、2021年9月1日-脚本家、プロデューサー、監督のジェーン・カンピオンがポーズをとる。ロイター/ヤラ・ナルディ/ファイルフォト

彼の完全な出演リストは映画だけでなく、短編映画にも含まれています:2007年のレディバグ(アンソロジー映画「To Each His Own Cinema」の一部)、2016年のウォーターダイアリー(アンソロジー映画「8」の一部)、1984年のアフターアワーズ、ピール:規律の練習1982年、または1981年の誘惑と征服の事故。

テレビは彼が大成功を収めてきたもう1つのプラットフォームであり、仕事に関する彼の多様性が彼の最大の資質の1つであることを証明しています。これにより、2017年のトップオブザレイク:チャイナガール(テレビミニシリーズ、アリエルクライマンと共同監督)、トップ・オブ・ザ・レイク(テレビのミニシリーズ、ガース・デイビスとの共同監督)、二人の友達(テレビ映画)、ダンシング・デイズ(連続テレビ番組、エピソード1)。

エラ・エス・ラ・ウーニカ・ムヘール nominada 第94回アカデミー賞の最優秀監督賞にノミネートされたのは、ケネス・ブラナー、ポール・トーマス・アンダーソン、ジェーン・カンピオン、浜口隆介、スティーブン・スピルバーグです。ロイター/マーク・ブリンチ/トビー・メルヴィル/ヨハンナ・ジェロン/マリオ・アンズオーニ

The Power of the Dog(犬の力)は、トーマス・サヴェージの1967年の同名の小説を原作とした自作・監督の西洋ドラマ映画です。映画はベネディクト・カンバーバッチ、キルスティン・ダンスト、ジェシー・プレモンス、コディ・スミット・マクフィーが出演しています。この映画は、第94回オスカー賞で最優秀映画賞を含む12のノミネートでリードしています。

ブライトスターの初演と犬の力の間で12年が経過しました。幸いなことに、批評家、聴衆、業界は、オスカーを獲得した唯一の女性として、ジェーン・カンピオンの指名をクロエ・ザオとキャスリン・ビグローに追加できるスタイリッシュな監督の復帰を熱心に受けています。

彼の映画は勝つためのお気に入りです ファイル写真:第78回ヴェネツィア映画祭-コンペティション中の映画「犬の力」の上映会-レッドカーペットに到着-イタリア、ヴェネツィア 2021年9月2日-ジェーン・カンピオン監督、俳優ベネディクト・カンバーバッチ、女優のキルスティン・ダンストがポーズをとる。ロイター/ヤラ・ナルディ

最優秀監督賞にノミネートされたのは7人の女性だけです:リナ・ヴェルトミュラー(Pasqualino Settebellezze)(1976)、Jane Campion for The Piano(1993)-はい、これは2回目のノミネートです-、ソフィア・コッポラ(ロスト・イン・トランスレーション)(2003)、キャサリン・ビグロウ(Hurt Locker)(2009)、Gretaガーウィッグはバードレディ (2017)、エメラルド・フェネルは有望な若い女性 (2020)、クロエ・ジャオはノマズ・ランド (2020)。このうち、ビゲローとチャオだけがこの小像を勝ち取った。

