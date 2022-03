メキシコのフー・ファイターズ：これはテイラー・ホーキンスが亡くなる数日前の伝説的なプレゼンテーションでした

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters arrive at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Phil McCarten/File Photo

先週の3月25日の金曜日の夜、フー・ファイターズのドラマー、テイラー・ホーキンスが死去したことに誰もが驚いた。ボゴタのホテルの部屋で

このグループは、エステレオ・ピクニック・フェスティバルでのプレゼンテーションのためにコロンビアにいました。このイベントは、事実を後悔し、ドラマーの家族に哀悼の意と連帯を表明したバンドの声明によって発表されました。

「フー・ファイターズ一家は、愛するテイラー・ホーキンスの悲劇的で早すぎる喪失に打ちのめされています。彼らの音楽的精神と伝染性の笑い声は、私たち全員と永遠に生き続けるでしょう」と彼らはグループの説明に書いています。

しかし、幸運なことに、メキシコは3月16日にフォロソルでメキシコの大衆の前で演奏したため、ドラマーとの最後のパフォーマンスを祝うことができました。

フー・ファイターズリリース(写真:スクリーンショット)

COVID-19のパンデミックにより、バンドは2021年11月に発表を延期しなければならなかった。感染の減少と青信号の継続により、このグループはメキシコシティで58,000人以上の人々に問題なく自分自身を紹介することができました。

コンサートは彼らの有名な曲「Times Like These」で始まり、止まることなく、バンドの2つのクラシックであるPretenderとLearn to Flyを続けました。

プリテンダーの曲の途中で、バンドのボーカリストであるデイブ・グロールは、英語で集まった聴衆に「これは長い夜になるだろう」と語り、人々は狂ったように叫んだ。

ボーカリストが「長い夜を過ごしたいですか?」と聞かれました。、彼が叫んだ狂った大衆に何度か繰り返した質問。

Learn to Flyの後、彼らはNo Son of Mineを続けました。これには、Grohlによる素晴らしいソロが伴い、Hawkinsがドラムに乗り、画面に現れてすべてのエネルギーを与えました。

(写真:@foofighters /リリアナ・オセサ・ロード)

私の息子がいなかった後、人々が「オレ、オレ、オレ、フー、フー」と叫ぶ機会を得た最初のポーズがありました。バンドはスカイ・イズ・ザ・ネイバーフッドのパフォーマンスを続け、続いてマイン・マインが続き、グロールが参加者の叫びを求めた。

それから彼はそれが長い時間であり、彼らができる限り多くの曲を演奏するだろうと言った。「一時間のショーが欲しいですか?一時間欲しいですか?」、彼らは皆否定した。「一時間半欲しいですか?」、人々は再び否定した。「二時間欲しいですか?」、」2時間半?」、「彼らは私たちができるすべての曲を止まることなく演奏してほしい」と彼らは皆断言した。

「これは長い夜になるだろう」 とボーカリストは語った。

それで、彼らは一時停止や誤った出口なしで、これらの日、ウォーク、恥恥、ブレイクアウトtで止まることなく続けました。コンサートの途中まで、ホーキンスはイギリスのバンドクイーンによるSomebodytoLoveのパフォーマンスに輝きました。

彼はバンドニルヴァーナのドラマーだったグロールに取って代わり、聴衆と調和してフレディ・マーキュリーの神話的な「エオ」を叫んで正面に行くために、ドラムの上を放棄した。同じように彼はそれをボーカリストの名前と交換した。「私がそうするとき、彼はそれを嫌う、すまない。オーケー、ごめんなさい」とホーキンスは冗談を言った。

同じように彼らはBee Geesの歌を演奏しましたが、それは間違いなく皆の記憶と心、ホーキンスの解釈に残るでしょう。

彼らはオールマイライフ、ラン、ホイール、ラブダイズヤング、ディス・ダイズ・ヤング、ディス・イズ・ア・コール、ベスト・オブ・ユー、オーロラ、モンキーレンチの曲を続け、最も人気のある曲の1つであるエバーロングで締めくくりました。結局、グロールはバンド全体と一緒に別れを告げ、キスを投げて大衆に感謝した。

ドラマーは50歳で死亡したが、当局側ではその理由は明らかにされていない。ホーキンスは2001年に過剰摂取したのに昏睡状態に陥った

