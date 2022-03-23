AMLOはジャーナリストの社会保障を保証することを誓約した

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

アンドレスマヌエルロペスオブラドール大統領は、3月23日の朝の会議で、広告予算の一部が「一種のプレミアム」を支払うよう求められ、それを持たないジャーナリストの社会保障を保証すると発表しました。彼の政府は現在、殺害され違反されたジャーナリストの高い割合に直面していると付け加えておくべきです。

2022年の3か月だけで、国はジャーナリストの8人の暴力的な死を記録し、高レベルの不安により、共和国はそのような作業を行うのに最も危険な地域と見なされるようになりました。

これに直面して、組合は連邦政府に、表現の自由の行使に存在する問題に対処する措置とメカニズムを強化するよう要請した。これに対し、大統領はこの草案を提案した。

「政府の広告予算の一部を割り当てることで、ジャーナリストに社会保障がどのように保証されるかを見ていますが、それはもはやそれほど多くはありませんが、社会保障を持たないジャーナリストに一種のプレミアム、一種の料金を支払う余裕があれば、（...）すぐに知るためにそれを与えるでしょう。予算項目の一部を割り当てるつもりだ」と彼は国立宮殿からコメントし、支援は独立したジャーナリストに集中すると付け加えた。





それは過去のものだと付け加えるべきだ

開発中の情報...