2022年3月20日 (日曜日) (グリニッジ標準時)

ウクライナ戦争 ================= 状況-国際起草-ウクライナでのロシアの攻撃は、停戦の交渉プロセスに目に見える進展がないため、国の北部と南東部で戦闘が続いているため、25日目に入ります。(送信済み) (写真) (動画) SIEGE-オデッサ(ウクライナ)-若いガリーナ・バラバノワは、最後の3週間のロシアの包囲戦をウクライナ南東部のマリウポリで過ごしました。彼女の隣人は、雨水で生き残り、通りからハトを調理しています。アイザック・J・マーティン (特使) (クロニクル) (SENT) (写真) 米国-ワシントン-米国大統領ジョー・バイデンは来週、ヨーロッパへの旅行の準備をしており、NATOの同盟国と会い、ロシアのウクライナ侵攻に関する共通戦略を調整する予定です。 ペット-ワルシャワ-ウクライナの家族の大多数は、犬の鎖を引っ張ったり、猫のキャリアを持ってポーランドに到着します。そのため、ポーランドの近隣住民はペット用の飼料、おもちゃ、リード、ハーネスを寄付し、NGOは隣国の動物園に閉じ込められた動物を救助しようとしています。イマネ・ラシディ (クロニクル) (SENT) (写真) (動画) ______________ コロナウイルスペルー-リマ-オックスファムが編集した最新の研究によると、不平等や社会的ギャップの開放など、複数の結果を生み出しているイベントであるため、パンデミックはペルーでは歴史上の別のエピソードとして研究されません。、閉じるのは非常に難しいようです。ポーラ・バヤルテ.(送信済み) (写真) (動画) ハイチ危機-ポルトープランス-ハイチの首相、アリエル・ヘンリーは、選挙を呼び出す団体のメンバーを任命するための合意に達することができずに、8ヶ月間政権を握っていた。(送信済み) ARAMCO RESULTS-リヤド-世界最大の石油会社とされるサウジアラムコは、パンデミック前の純利益を倍増させ、2030年までにガス生産量を 50% 増加させると発表しました。(送信済み) スペインプロテスタ-マドリード-スペインで行われている一連の社会的動員に対する最新の抗議で、燃料費が高く、製品の販売を余儀なくされている低価格に直面して、何万人もの農家と牧場主が今週の日曜日にマドリードでデモを行いました。(送信済み) (写真) (動画) スペインモロッコ-マドリード-モロッコは、スペイン政府が西サハラの旧スペイン植民地に対するモロッコの自治提案を承認した後、マドリッドでの大使の復帰により、スペインが1年間直面していた外交危機を終結させる。(送信済み)。 分析 ============ コロンビア選挙-ボゴタ-選挙制度の透明性は、重要な大統領選挙のわずか70日前に上院と衆議院の票を集計した大失敗の後、疑問を投げかける。(送信済み) 慢性 ========== MEXICO WATER-メキシコシティ-灌漑システムの不備、ほとんど時代遅れ、技術の欠如は、水の誤用の悪役と見なされているメキシコの農業部門の一部の主な問題です。フアン・マヌエル・ラミレス・G. (ENVIADA) (写真) ロラパルーザフェスティバル-サンティアゴデチリ-ロラパルーザフェスティバルは、パンデミックのためにイベントなしで2年後にバイセンテニアルパークセリージョスを引き継いだ別の100人のミュージシャンの間で、マイリーサイラスやロックバンドフーファイターズなどのアーティストとの音楽でいっぱいの2日後にチリで終わります。(送信済み) (写真) (動画) バングラデシュ米国-ダッカ-バングラデシュは、米国が重大な人権侵害で告発されたエリート警察に制裁を課して以来、今週の日曜日に100日間服役しました。この期間は、「銃撃」と呼ばれる犯罪者の超法規的死の一時停止と一致しました。アザド・マジュムダー(By Azad Majumder)送った) (phototeca.comのアーカイブリソース:コード:8013160198など) インタビュー ============= GERARDO ARREOLA-メキシコシティ-本「キューバ、議論中の未来」の著者であるメキシコの作家Gerardo Arreolaは、Efeとのインタビューで、経済問題を解決する決定の欠如と抑圧の増大は、島の危機を解決する最善の方法ではないと述べています。グスタボ・ボルヘス (SENT) (写真) amg/ie インターナショナル・エフェー