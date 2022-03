レブロンが歴史を作る, マーベリックスがつまずき、オオカミがバックスを一掃する

ロサンゼルス(アメリカ)、3月20日、レブロン・ジェームズは、今週の土曜日、ルカ・ドンシックのダラス・マーベリックスがシャーロット・ホーネッツと対戦し、ミネソタ・ティンバーウルブズがミルウォーキー・バックスを席巻した短い日に、NBA史上第2得点王となった。 ウィザーズ129-レイカーズ 117 レブロン・ジェームズ(合計36,937ポイント)はカール・マローン(36,928ポイント)を上回り、NBA史上2番目に高い得点者となった。「キング・ジェームズ」はすでにカリーム・アブドゥル・ジャバー(38,387ポイント)を上回っている。 2月12日、レギュラーシーズンで獲得したポイントがプレーオフの試合のポイントに加算されれば、レブロンはNBAの歴史の中でトップスコアラーになりましたが、NBAの公式記録ではレギュラーシーズンの試合のみが考慮されます。 レブロンの37時の印象的な記録とは別に、レイカーズは第3クォーターで15ポイント勝った試合でウィザーズに敗れた。 クリスタプス・ポルジンギス(27ポイント、第4クォーターで16ポイント)は、レブロンの38ポイント、10リバウンド、6アシストを役に立たなかったウィザーズの復活の鍵を握った。 ブラジルのラウル・ネトはウィザーズで18分間プレーし、5ポイント、2リバウンド、2アシストを獲得しました。 ホーネッツ 129-マーベリックス 108 結果がすでに決まっているために第4四半期にプレーしなかったルカ・ドンチッチの37ポイントは、ダラス・マーベリックスがシャーロットを勝利で去るには不十分でした。 スリーポインターで20対42得点を挙げたホーネッツでは、マイルズブリッジ(23ポイント、8リバウンド、3アシスト)、PJワシントン(21ポイント、3リバウンド)、テリー・ロジエ(18ポイント、6アシスト、6リバウンド)をメインベンチマークとして7人のプレーヤーが10ポイント以上得点しました。 ティンバーウルブズ 138-バックス 119 ドミニカ系アメリカ人のカール・アンソニー・タウンズは、ミネソタ・ティンバーウルブズの圧倒的な勝利で25ポイントと9リバウンドを獲得し、4連勝とリーグで最もファッショナブルなチームの1つで、ジャンニス・アンテトクンポが膝の痛みのためにプレーしなかったミルウォーキー・バックスを超えました。 パット・コノートン、ブルック・ロペス、クリス・ミドルトンがそれぞれバックスに15ポイント貢献し、コンゴとスペインのセルジュ・イバカが21分間プレーし、5ポイントと5リバウンドを獲得した。 パトリック・ビバリー(オオカミ)とジョージ・ヒル(バックス)は、セルジュ・イバカとタウレアン・プリンスの摩擦から始まった戦いのために第1四半期に追放された。 キャバリアーズ 113-ピストン 109 デトロイトピストンズは第3クォーターで12ポイントを獲得し、センセーショナルなジェラミグラント(40ポイント)を獲得しましたが、最終的にはクリーブランドキャバリアーズとの試合が上がりました。 Darius Garland(24ポイント、12アシスト)は、2連勝し、プレーオフに直接アクセスできる最後の東部で6位を獲得しようとするキャバリアーズのリーダーでした。 分類 イースタンカンファレンス .1。マイアミヒート (47-24) .2。フィラデルフィア・シクサーズ (43-26 .3.ミルウォーキーバックス (44-27) .4。ボストン・セルティックス (43-28) .5。シカゴ・ブルズ (41-29) .6。クリーブランド・キャバリアーズ (41-30) .7。トロントラプターズ (39-31) .8。ブルックリン・ネッツ (37-34) .9。アトランタ・ホークス (35-35) 10。シャーロット・ホーネッツ (35-35) 11。ワシントン・ウィザーズ (30-40) 12。ニューヨークニックス (30-40) 13。インディアナ・ペイサーズ (24-47) 14。デトロイトピストンズ (19-52) 15。オーランドマジック (18-53) ウェスタンカンファレンス: .1。フェニックス・サンズ (57-14) .2。メンフィス・グリズリーズ (48-23) .3。ゴールデンステート・ウォリアーズ (47-23) .4。ユタ・ジャジー (44-26) .5。ダラス・マーベリックス (43-28) .6。デンバーナゲッツ (42-29) .7。ミネソタ・ティンバーウルブズ (42-30) .8。LAクリッパーズ (36-37) .9。LAレイカーズ (30-41) 10。ニューオーリンズ・ペリカンズ (29-41) 11。セント・アンソニー・スパーズ (27-44) 12。ポートランド・トレイルブレイザーズ (26-43) 13。サクラメントキングス (25-47) 14。オクラホマシティサンダー (20-50) 15。ヒューストン・ロケッツ (17-53)。 次の日(3月20日(日)) インディアナ・ペイサーズ-ポートランド・トレイルブレイザーズ ヒューストン・ロケッツ vs メンフィス・グリズリーズ アトランタ・ホークス vs ニューオリンズ・ペリカンズ オーランドマジック-オクラホマシティサンダー サクラメントキングス-フェニックスサンズ ニューヨーク・ニックス-ユタ・ジャズ・ユタ デンバーナゲッツ vs ボストンセルティックス フィラデルフィア・セブンティクサーズ-トロント ゴールデンステート・ウォリアーズ-サンアントニオスパーズ.