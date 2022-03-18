コパ・リベルタドーレスによる最強カトリカ・デ・エクアドルのテクニカルシート-2022

ボリビアの「ザ・ストロンゲスト」は、大陸トーナメントの第3フェーズの第2戦で、ラパスでエクアドル大学カトリカに対して2対1で破り、2022年のコパ・リベルタドーレス・グループラウンドに出場した。
試合のテクニカルシートは以下の通りです。
コパ・リベルタドーレス-第3フェーズ-第2戦
最強-カトリカ大学 2-1 (1-1)
スタジアム:エルナンド・シレス (ラパス)
審判:ウィルトン・ペレイラ・サンパイオ (BRA)
目標:
最強：エンリケ・トリベリオ（2）、ロドリゴ・アマラル（83）
イスマエル・ディアス・カトリック大学 (7)
訓戒:
最強：アポンテ・グティエレス（49）、ロドリゴ・アマラル（85）
カトリック大学：マルティネス（66）、ディアス（78）
線形:
最強：ギジェルモ・ヴィスカラ-フェルナンド・サウセド、ゴンサロ・カスティージョ、イスマエル・ベネガス、フアン・パブロ・アポンテ-ルチアーノ・ウルシーノ（サウル・トーレス、76）、ディエゴ・ウェイアー、ロドリゴ・アマラル（ルイス・デミケル、87）-ヘンリー・ヴァカ、エンリケ・トリベリオ、ハイメ・ダリオアラスカイタ（ジャイールReinoso、67）。DT：クリスチャン・ディアス。
カトリック大学：ホセ・カルデナス-グレゴリー・アナンゴノ、ロックソン・レネテリア、ユーバー・モスケラ、ラヤン・ローア（ロドリゴ・リバス、87）-ウォルター・チャラ（リサンドロ・アルズガライ、74）、サンティアゴ・サモラ（ダニエル・クラビホ、75）、ファクンド・マルティネス、ケビン・ミンダ（ウィリアム・セヴァロス、62）、イシュマエル・ディアス-クリスティアン・マルティネス・ボルネス Ha.DT：ミゲル・ロンデリ。
bds/ma