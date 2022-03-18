10月の試合9のテクニカルシート-コパ・スダメリカーナ-2022年のドルフィン

10月9日はグアヤキルで今週木曜日、コパ・スダメリカーナ-2022の第1フェーズの第2戦でデルフィン2-0（パーシャル2-0）を破った。
コパ・スダメリカーナ2022-第1フェーズ-第2戦
10月9日-ドルフィン2-0 (2-0)
スタジアム：アルベルト・スペンサー・モデル（グアヤキル）
審判：クリスティアン・ガライ (CHI)
目標:
10月9日：フィリップス（35）、ルナ（40）
訓戒:
10月9日：ハラミロ（23）、ウィリアムズ（39）、キノネス（82）
イルカ:カイセド (37)、バングエラ (39)
線形:
10月9日：ホルヘ・ピノス-マルコス・カンガ、ケビン・ベセラ、ダーウィン・トーレス、ジオバニー・ナザレン-マウロ・ダ・ルス、ホセ・カザレス・キノネス、レニー・ハラミロ、リカルド・フィリップス（グレンディーズ・マイン72）-ニュートン・ウィリアムズ（アルフレッド・スティーブンス・72）、ダニー・ルナ（エダー・センター80）。DT：フアン・カルロス・レオン。
Dolphin：Maximo Banguera-ロドリゴ・ヴィダル、ニコラ・バザーナ、ルイス・カイセド（Andy Burbano 86）、ウィルマー・メネセス-ジョスティン・アルマン、ゴンサロ・ゴンザレス（エディンソン・メロ 77）、ルイス・チカイザ、チャールズ・ベレス（Wiston Fernández 59）、Janner Corozo（フアンディエゴ・ロハス・カイセド (59)-ジョン・シフエンテス.DT: ウィリアム・サンギネッティ。
bds-cl