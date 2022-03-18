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「木曜日」 2022 「3月」 17
日本

10月の試合9のテクニカルシート-コパ・スダメリカーナ-2022年のドルフィン

2022 「3月」 17

10月9日はグアヤキルで今週木曜日、コパ・スダメリカーナ-2022の第1フェーズの第2戦でデルフィン2-0（パーシャル2-0）を破った。

コパ・スダメリカーナ2022-第1フェーズ-第2戦

10月9日-ドルフィン2-0 (2-0)

スタジアム：アルベルト・スペンサー・モデル（グアヤキル）

審判：クリスティアン・ガライ (CHI)

目標:

10月9日：フィリップス（35）、ルナ（40）

訓戒:

10月9日：ハラミロ（23）、ウィリアムズ（39）、キノネス（82）

イルカ:カイセド (37)、バングエラ (39)

線形:

10月9日：ホルヘ・ピノス-マルコス・カンガ、ケビン・ベセラ、ダーウィン・トーレス、ジオバニー・ナザレン-マウロ・ダ・ルス、ホセ・カザレス・キノネス、レニー・ハラミロ、リカルド・フィリップス（グレンディーズ・マイン72）-ニュートン・ウィリアムズ（アルフレッド・スティーブンス・72）、ダニー・ルナ（エダー・センター80）。DT：フアン・カルロス・レオン。

Dolphin：Maximo Banguera-ロドリゴ・ヴィダル、ニコラ・バザーナ、ルイス・カイセド（Andy Burbano 86）、ウィルマー・メネセス-ジョスティン・アルマン、ゴンサロ・ゴンザレス（エディンソン・メロ 77）、ルイス・チカイザ、チャールズ・ベレス（Wiston Fernández 59）、Janner Corozo（フアンディエゴ・ロハス・カイセド (59)-ジョン・シフエンテス.DT: ウィリアム・サンギネッティ。

bds-cl