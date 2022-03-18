コパ・スダメリカーナ-2022年のグアビラ・ウィルスターマン試合のテクニカルデータシート

グアビラは今週木曜日、ボリビアのモンテロで、南米コパ2022の第1フェーズの第2戦でホルヘ・ウィルスターマンを3対0（一部1対0）で破った。
コパ・スダメリカーナ2022-第1フェーズ-第2戦
グアビラ-ホルヘ・ウィルスターマン 3-0 (1-0)
スタジアム:ジルベルト・パラダ (Montero)
審判:ギレルモ・ゲレロ (ECU)
目標:
グアビラ：鉱山（20、50）、フィゲロア（90+3）
訓戒:
グアビラ：ロブレス（55）、フィゲロア（86）、イエロー（88）
ホルヘ・ウィルスターマン:ビジャロエル (50)
線形:
グアビラ：アラウス長老-フラン・スパヤベ、ネルソン・アマリラ、メラルド・デイヴィッド・ロブレス、ジャイロ・ベラスコ-ディエゴ・ジョスエ・オヨス（アルバロ・キロガ82）、アレハンドロ・メレアン、ルイス・ウルタド（グスタボ・ペレド・オルティス46、フィゲロア82）、フアン・モンテネグロ-ケビン・ミナ、ルイス・リール。DT: ビクター・アンテロ。
ホルヘ・ウィルスターマン：ルイス・フェルナンド・カルデナス・モンテネグロ-カルロス・アネス、エデミール・ロドリゲス、サンティアゴ・エケベリア、ルイス・フランシスコ・ロドリゲス・ゼガダ-セザール・メナチョ（ロドリゴ・マウリシオ・バルガス74）、モーゼス・ビジャロエル（クリスチャン・マチャド90+3）、ハビエル・アンドレス・サングア Inetti（ラウル・カストロ39）、ホセ・ルイス・バルガス、セルジーニョ-アンドレス・チャベス(ウンベルト・オソリオ 74)。DT：ミゲル・ポンセ。
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