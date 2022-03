「パーフェクト・ライアーズ」と「ザ・ブールバード」：シリーズと映画になる2つのWattpadヒット

オンラインコミックや小説のファン向けに設計されたグローバルな出版およびエンターテインメント部門であるWattpad Webtoon Studiosは、スペイン語で書かれた2つの人気ストーリー、「パーフェクトライアー」と「ブールバード」をWattpadに適用すると発表しました。

1億5000万人の読者を抱える「パーフェクト・ライアー」の若手作家アレックス・メレスの現象がシリーズとして適用され、フルール・M・サルバドールが読んだ「大通り」 は長編映画となる。

これは、Wattpad Webtoon Studios開発基金を通じて資金提供された最初のスペインのプロジェクトであり、2つのオンライン読書プラットフォームによって配信されるコンテンツに基づいてプロジェクトに資金を提供し、促進するために特別に作成されました。

この新しいプロジェクトは、現在世界中で100を超える映画およびテレビプロジェクトを開発および制作している会社の増え続ける提案に加わり、Wattpad Webtoon Studioのスペイン語コンテンツ作成における重要な一歩を示しています。





Alex Merez(カラカス、1994)はオンラインファンタジーのスターの一人です。彼は2016年にスペインの出版社Nova Casaとともに最初の小説「窒息」を出版し、後にWattpadで8000万回以上の読書を記録したパーフェクトライアーの2つのパートを出版しました。これまでリアルとデジタルの間で11冊の小説を書き、最新の「ストレンジ」 は1年以上にわたって週刊分割払いで出版され、ついに2021年6月という形で編集されました。

彼の青春ドラマ「パーフェクト・ライアーズ」はメキシコで制作され、ホセ・ミゲル・ヌニェスが脚本家のアナ・グラザレスとポーラ・マズラムとともにシリーズ化した。

Nunezは、Netflixのオリジナルシリーズ「Rebel」とシリーズ「Finch Mumias」(ユニビジョン)のリードライターとして働き、その後プロジェクトに参加しました。彼は共同プロデューサー兼リードライターです。

彼の執筆クレジットには、「ラ・レイナ・デル・スール」(テレムンド)と「エル・バト」(NBC Universo)も含まれています。グラザレスとマジュラムのクレジットには、Cinema 226と、Videoshinが制作した長編映画「None of this was Wrong」の次期リリースが含まれます。

Grazales & Majlum 10は、Netflixシリーズを制作し、アカデミー賞を受賞したパブロ・ラーレン、ワーナー・メディア、ソニーの長編映画プログラムを開発しています。

「パーフェクトライアーズ」は、スペインのペンギンランダムハウスが出版した3冊の本シリーズの一部で、そのうち2冊はこれまでに登場しており、これまでに登場しています。

「Boulevard」は、Wattpad Fleur im Salvador(サルバドール)のメキシコ人作家による4部構成のロマンス小説で、青少年の著書の成功した作家であるハビエル・ルエカスが脚色したものです。Atresmediaのソモス・プエゴとヴァイオリニストのアーロン・リーの伝記に基づいて開発されているシリーズセンの次期長編映画「私は誰ですか」

WattpadのEkilorheという仮名で知られるようになったサルバドールは医学を学んだが、2014年以来、スペインのペンギンランダムハウスという表彰台に彼の最初の小説「Boulevard」を書き、出版することに専念することに決めました。彼の最新の作品は「沈黙」と呼ばれ、安楽死、死、人間関係など、論争の的になっているトピックを扱っています。

映画化された「Boulevard」はスペインで制作されています。

Watpad Webtoon Studioの社長であるAaron Levitzによると、「Perfect Liars」と「Boulevard」は何百万人もの読者の間で人気を博し、世界中のスペイン語圏の市場に深い関心を持っています。

