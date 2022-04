Natalia Oreiro e Gustavo Bassani, protagonisti di «Iosi, la spia pentita», hanno parlato del tragico tema della serie

Infobae ha intervistato l'uruguaiana Natalia Oreiro e l'argentino Gustavo Bassani poco prima della prima di «Iosi: The Repentant Spy»

Il 29 aprile arriva su Prime Video la serie Iosi, la spia pentita, diretta da Daniel Burman (L'abbraccio spezzato) e sceneggiata da Sebastián Borensztein (L'odissea delle Giles). Racconta la storia di José Pérez (interpretato da Gustavo Bassani), un agente dei servizi segreti argentini con la missione di infiltrarsi nella comunità ebraica per diversi anni. In questo compito è monitorato da Claudia (Natalia Oreiro), un'altra spia, antisemita. Sotto il nome di Iosi, ottiene documenti che sarebbero stati utilizzati per perpetrare il peggior attacco al continente americano prima delle Torri Gemelle: l'esplosione dell'edificio AMIA a Buenos Aires nel 1994. Secondo quanto riferito, il materiale è stato utilizzato anche nell'attacco all'ambasciata israeliana due anni prima.

Prima della premiere del primo di otto episodi, i suoi protagonisti hanno parlato con Infobae.

— Com'è stata la costruzione di personaggi così complessi come Iosi, che vive in due mondi e Claudia, così aggrappata alle sue idee antisemite?

Bassani: —Per prima cosa ho fatto affidamento sul libro [Iosi, la spia pentita, di Miriam Lewin e Horacio Lutzky]. È incredibile e ci sono molte informazioni lì. Poi sono entrato nella cultura del popolo ebraico: ho letto molte informazioni dai patriarchi alla fondazione dello Stato di Israele, ho imparato a conoscere i loro pasti, ho preso lezioni di ebraico. E ho fatto molto affidamento su ciò che è successo al personaggio: i suoi demoni, la sua ricerca della redenzione. E quella ricerca della verità, che sfida anche noi argentini.

Oltre al fatto che si tratta di un thriller di spionaggio, mi sono concentrato sul vedere quel viaggio alla scoperta di me stesso. Una persona che inizia come Joseph e finisce per essere Iosi, che inizia con un forte sentimento antisemita e finisce per diventare un altro ebreo. Quindi è stato davvero un viaggio, bello come attore, anche se contiamo i peggiori attacchi in America Latina.

La serie esamina lo sfondo del peggior attacco al continente americano prima delle Torri Gemelle: l'esplosione dell'edificio AMIA a Buenos Aires nel 1994.

Oreiro: «Il mio personaggio è al servizio della storia, articola quello che sta succedendo a quello di Iosi. È un'agente dei servizi segreti argentini: è molto distante per me, con una personalità e un ideale molto distanti, ed è per questo che ho trovato eccitante poterla interpretare.

Sapevo quali fossero gli attacchi più terrificanti che si sono verificati in America Latina; infatti, mi sono trasferito in Argentina nel 1994, quando era AMIA. Ne ero molto consapevole ma, come la maggior parte delle persone che viaggiano in questo paese, ancora oggi non conosciamo le cause dei colpevoli. E penso che questo sia un po' anche quello di cui parla questa serie: fare un po' di luce su quello che è successo e parlare anche del traffico di armi nel Paese. Inoltre, interpretare una spia in Argentina è qualcosa di raro, quindi è stata una vera sfida.

— Come hanno affrontato questo caso che continua a influenzare la sensibilità, in Argentina e nel mondo? Avevi paura in qualsiasi momento?

Oreiro: «Personalmente sì. Più di una volta ho chiesto ai registi, per l'appunto, se non avevano paura di immischiarsi con questo delicato argomento, di cercare il colpevole o di cercare di capire cosa fosse successo. Anche il mio personaggio mi ha causato molto rifiuto: è una donna antisemita, convinta di quella causa per cui vive. Dico solo una battuta e inizierei a piangere. I registi mi hanno detto: «Ma tu sei un'attrice, reciti». Ovviamente, gli attori sono uno strumento per raccontare la storia, ma c'è qualcosa in me che trascende l'interprete, e sono rimasto molto commosso dalla situazione.

L'altro giorno ho incontrato l'autrice del libro e abbiamo parlato proprio di questo: quanto sia rischioso il suo ruolo nel pubblicarlo e quanto sia rischiosa la piattaforma con questo thriller di spionaggio. Ma a un certo punto finisce per essere solo ciò che è attraente, ciò che è interessante, ciò che è dirompente: qualcosa che tutti conosciamo, che tutti viviamo ma che purtroppo ancora non conosciamo.

Ricordi cosa stavi facendo il giorno dell'attacco all'AMIA?

Oreiro: —Me lo ricordo. Avevo 16 anni ed è stato molto scioccante. Mi ero trasferito in Argentina ed eravamo vicini all'AMIA con mio padre e mia madre che cercavano alcune cose per dove avrei vissuto. La vetrata del negozio di ferramenta dove eravamo. Non sapevamo cosa fosse successo: se la metropolitana si fosse schiantata, se fosse esplosa una bombola del gas. Poi l'abbiamo scoperto. Lo ricordo come qualcosa di molto mobilitante. Ho un legame molto stretto con l'intera comunità ebraica e con Israele.

Bassani: «Avevo 12 anni, sono cresciuto in un villaggio, a Tristan Suarez. Ricordo che i miei genitori ne parlavano, che tutto era in TV.

— Conoscevi la leggenda antisemita con cui i capi manipolano Iosi, il presunto complotto internazionale per creare uno stato ebraico in Patagonia?

Bassani: —Sono sorpreso dal livello di finzione che viene gestito nella vita reale. Quel piano è noto per essere folle. È così che manipolano Iosi: un viaggio per salvare il loro paese e la loro nazione. Mi stupisce ancora come la realtà superi la finzione. Raccontiamo una storia immaginaria basata su eventi reali e come attore interpreto un personaggio e non posso aver paura di questo. Temo che la verità non sarà mai conosciuta.

— Pensi che questa serie possa essere un fattore scatenante per chiudere questa ferita ancora aperta in Argentina?

Oreiro: — Penso che la finzione sia finzione e che la giustizia debba essere quella che cerca e giudica, ma spesso, attraverso i media e i film (in questo caso, le serie), viene messa sul tavolo la notizia che forse molte persone vogliono essere dimenticate. E in questo senso sento che [Iosi, la spia pentita] lo rimetterà sulla bocca di molte persone che potrebbero non essere così interessate o che non hanno ascoltato così tanto. Difficile, però, vero? Ma può collaborare.

— Cosa ne pensi di questo momento di ascesa di film e serie latinoamericani sulle piattaforme?

Bassani: —Penso che sia ottimo per la regione. Prime Video ha fiction originali in diversi paesi che sono molto buone: La jauría in Cile, Iosi in Argentina. Questa serie è stata rilasciata in 240 paesi.

Oreiro: —Mi sembra che parli del talento che abbiamo da questa parte. L'Argentina in particolare è stata un focolaio di storie, attori, produttori, produzione. Anche le riprese in Argentina, con le possibilità geografiche del Paese, sono incredibili. Sono venuti da tutto il mondo per girare qui. E trovo anche molto interessante raccontare storie locali che si vedono nel mondo. Trovo questo scambio culturale molto interessante, dato che anche noi abbiamo la possibilità di guardare una serie polacca, ungherese, tedesca a portata di clic. Negli anni ottanta e novanta era la soap opera che veniva esportata, e ora quel posto è stato occupato dalle serie.

