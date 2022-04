Il padre «apparso» e la madre che ha «dimenticato» suo figlio: dettagli delle indagini sul bambino morto nella spiaggia di Santa Marta

Un procuratore specializzato per bambini e adolescenti ha assunto le indagini per chiarire gli eventi in cui il bambino di due anni, Samuel Guerrero, è morto nella zona di Buritaca, nella città di Santa Marta, il 4 aprile di quest'anno.

Sebbene le autorità abbiano affermato che il bambino è morto annegando, ci sono ancora diverse teorie che indicherebbero che la madre di Samuel, Yenni Higuera, sarebbe stata coinvolta nella perdita della vita del bambino, poiché si sapeva del bambino solo fino a quando la gente non ha visto il corpo in riva al mare.

Per questo motivo, il suddetto procuratore insieme alla Polizia Giudiziaria ha intrapreso un'analisi approfondita dei video di sicurezza, delle testimonianze e di altro materiale probatorio per identificare come il minore sia arrivato in quelle acque samariane dove, purtroppo, è morto.

Una delle incognite che la maggior parte dei ricercatori incuriosisce è che il venticinquenne Higuera è apparso solo 15 giorni dopo la conferma della morte di Samuel. Tuttavia, la donna non è stata in grado di fornire una versione ufficiale alle autorità, poiché si è saputo che è detenuta in una clinica psichiatrica per una condizione di salute mentale di cui soffre.

I dubbi sono aumentati dopo che la polizia ha annunciato che è apparso il padre del bambino, identificato come Edwin Guerrero, 29 anni, che vive a Bogotà e si è recato nella capitale della Magdalena per riconoscere il corpo di suo figlio e fornire dettagli su quanto sia diventato piccolo Samuel nei mari così lontani dalla capitale colombiana, dove presumibilmente viveva.

Tuttavia, il fatto che il padre del bambino dovesse essere localizzato dalla polizia nazionale e dalla polizia per bambini e adolescenti ha anche generato informazioni negli investigatori, quindi tutte le versioni sono state indagate.

Vale la pena notare che i parenti della madre del bambino erano stati i primi a riferire di non avere informazioni su Yenni Higuera e sul bambino Samuel da molto tempo. Tuttavia, una volta saputo della morte del minore, avrebbero voluto evitare la stampa e non avrebbero fornito informazioni relative al caso.

Inoltre, si è saputo che un paio di turisti hanno visto una piccola auto blu sulla spiaggia e, quando si sono avvicinati, hanno trovato il bambino morto. In particolare, i turisti hanno trovato il più giovane al chilometro 46 sulla strada per Buritaca, un settore noto come Playa Bonita o Playa Linda, nelle prime ore di lunedì 4 aprile.

Un'altra informazione che viene analizzata è che esiste un presunto video di telecamere di sicurezza, tenuto dalla polizia, in cui il minore può essere visto tra le braccia di una donna, che si ritiene sia sua madre. Da parte sua, Edwin Guerrero ha detto alle autorità che non aveva notizie della sua ex moglie e del figlio dal 1° aprile, quando non l'ha trovata a casa.

