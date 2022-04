Gary Medel indica Reinaldo Rueda come uno dei responsabili dell'eliminazione del Cile dal Qatar 2022

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

La nazionale cilena si trova fuori dal campionato del mondo per la seconda volta consecutiva. La sua ultima partecipazione è stata alla Coppa del Mondo 2014 in Brasile, dove ha raggiunto gli ottavi di finale ed è caduto dai calci di rigore alla squadra ospitante. Nel processo delle qualificazioni per il Qatar 2022, uno degli allenatori era Reinaldo Rueda, che è stato aspramente criticato da Gary Medel.

Il «pitbull» ha parlato con ESPN F90 del Cile come uno dei punti di riferimento della squadra meridionale. Lì ha evidenziato i grandi giocatori che ha la squadra cilena, ma si è assunto la responsabilità dell'eliminazione sugli organi di allenamento che sono passati, prima Reinaldo Rueda e poi Martin Lasarte, uruguaiano che ha trascorso come allenatore del Millonarios FC in Colombia.

Nei playoff, Reinaldo Rueda ha condotto solo quattro partite contro la squadra cilena con una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Queste partite hanno portato a quattro punti e sei gol subiti, lo stesso numero di gol a favore. L'unico elemento in cui il saldo vincente è stato positivo contro le sconfitte è stato nelle amichevoli, dove dal 2018 al 2020 ne ha completate 17 con sei vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. La performance con il Cile è stata del 43,21%.

All'epoca, l'allenatore del vallecaucano fu criticato anche dallo storico attaccante, ora commentatore, Mauricio Pinilla, che definì Rueda un bravo ragazzo, con un modo orribile di lavorare:

Anche il terzo ciclo di Reinaldo Rueda nella nazionale colombiana non è stato buono, ha condotto 22 partite con un record di 7 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. La prestazione complessiva è stata del 46,97%, uno dei record più bassi con le squadre nazionali. Il 'tricolore' è durato sette partite senza vincere (4 partite e tre cadute) e l'1-0 contro il Perù allo stadio Metropolitano di Barranquilla lo ha messo in 'scacco' per la chiusura del torneo.

L'allenatore dopo la sua partenza dalla nazionale colombiana, dove non ha ricevuto un risarcimento dopo non aver incontrato la qualificazione alla Coppa del Mondo del Qatar 2022, avrebbe avuto offerte per guidare la nazionale dell'Honduras, il cui ultimo allenatore è stato Hernan 'Bolillo' Gomez, e la nazionale di Panama nel caso in cui la squadra danese Thomas Christiansen non accetti l'offerta di rinnovo.

A livello di club, la squadra che lo gestisce come unica opzione è l'Atlético Nacional. Il giornalista Jaime Dinas ha assicurato che la priorità della squadra di Antioquia è finalizzare il ritorno del Vallecaucano che lo ha vinto campione della Copa Libertadores nel 2016, lo stesso anno in cui ha vinto la Colombian Super League e la Coppa Colombiana. Inoltre, ha celebrato il titolo di campionato nel 2015 e nel 2017.

