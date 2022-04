Video: un bambino e un adulto sono stati salvati da un'auto di fronte all'improvviso aumento di un ruscello a Barranquilla

Minuti di angoscia vissuti in un bambino di sette anni e un adulto a Barranquilla (Atlántico) dopo che l'auto su cui si stavano mobilitando è rimasta intrappolata in una delle strade della città, dove un ruscello ha avuto un improvviso aumento a causa dei forti acquazzoni che stanno cadendo nel paese.

Sui social network è stato reso virale un video in cui osserviamo i momenti stressanti in cui il bambino viene estratto con l'aiuto di diverse persone che sono venute ad aiutarli.

Secondo la stazione radio RCN, l'incidente è avvenuto esattamente sulla 85th Street tra le gare 50th e 49C, nel nord della capitale atlantica, dove il veicolo stava iniziando a essere trascinato dalla forza dell'acqua. Una volta partiti, l'auto è stata trascinata fino a quando non si è scontrata con altre auto che le hanno impedito di andare avanti.

Mentre su Caracol Radio hanno intervistato Freddy Almanza, una delle persone che hanno aiutato a far scendere il bambino dall'auto.

«Non appena ho visto che l'auto si stava avvicinando, la prima cosa che ho fatto è stata andare in quella direzione e quando ho visto che c'era un bambino in macchina, ho deciso di salvarlo, fortunatamente il veicolo si è fermato quando ha colpito altri tre veicoli», ha detto.

Dopo aver aiutato il bambino, Almanza ha avvertito l'adulto che era anche in macchina che era necessario che lui andasse perché la mezzaluna poteva trascinare anche lui.

«Ho detto all'uomo di scendere dall'auto perché il torrente poteva ancora prenderlo e l'uomo è sceso dal veicolo», ha raccontato a quella stazione.

Di fronte all'emergenza, come riportato da RCN Radio, anche i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con una macchina per aiutare nell'emergenza.

«Abbiamo ricevuto la chiamata dalla comunità e siamo arrivati, ma queste persone erano già al sicuro a causa delle manovre che la comunità ha fatto. Essendo in zona, abbiamo fatto una revisione per evitare un altro caso di rimpianto e ci siamo assicurati che le persone fossero in buona salute «, ha detto il capitano Jaime Pérez, comandante dei vigili del fuoco di Barranquilla, su quella stazione radio.

Il soccorritore ha anche affermato che martedì hanno dovuto assistere a diversi incidenti, tra cui la caduta di un palo elettrico a causa degli acquazzoni che storicamente causano questo tipo di situazione in quella città.

«I nostri vigili del fuoco sono arrivati nell'area e insieme al personale della compagnia Air-e questa situazione è stata controllata, il che non ha lasciato feriti. La chiamata alla comunità è di proteggere le tegole delle loro case in questa stagione delle piogge a Barranquilla e nell'Atlantico «, ha concluso il capitano Pérez su RCN Radio.







