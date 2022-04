Perché ammiriamo Zelensky

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Austrian Chancellor Karl Nehammer, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 9, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Perché ammiriamo Volodymyr Zelensky? La domanda ha quasi risposto da sola.

Lo ammiriamo perché, di fronte a condizioni disuguali, il presidente dell'Ucraina è fermo. Perché dimostra la veridicità del detto che un uomo con coraggio fa la maggioranza. Perché dimostra che l'onore e l'amore per la patria sono virtù a cui rinunciamo a nostro rischio e pericolo. Perché comprende il potere dell'esempio personale e della presenza fisica. Perché sa come le parole possano ispirare le azioni - dare loro forma e scopo - in modo che le azioni possano, a loro volta, rivendicare il significato delle parole.

Ammiriamo Zelensky perché ci ricorda quanto siano diventati rari questi tratti tra i nostri politici. Zelensky era un attore che ha usato la sua fama per diventare uno statista. La politica occidentale è piena di persone che si comportano come statisti per diventare celebrità. Zelensky si è sforzato di dire agli ucraini la dura verità che la guerra può peggiorare e di far capire ai cosiddetti benefattori che le loro parole sono vuote e il loro sostegno è insufficiente. I nostri leader sono specializzati principalmente nel dire alle persone ciò che vogliono sentire.

Ammiriamo Zelensky per chi e cosa ha a che fare. Vladimir Putin non rappresenta né una nazione né una causa, solo un ethos totalitario . Il dittatore russo difende l'idea che la verità esista per servire il potere, non il contrario, e che la politica si dedichi a fabbricare propaganda per coloro che la ingoiano e imporre terrore a coloro che non lo fanno. In definitiva, lo scopo di questa idea non è la semplice acquisizione di potere o territorio. È lo sradicamento della coscienza.

Ammiriamo Zelenskij perché ha riportato l'idea del mondo libero al posto che gli spetta . Il mondo libero non è un'espressione culturale, come «l'Occidente»; o un concetto di sicurezza, come la NATO; o una descrizione economica, come «il mondo sviluppato». L'appartenenza al mondo libero corrisponde a qualsiasi paese che sottoscriva l'idea che il potere dello Stato esista prima di tutto per proteggere i diritti dell'individuo . E la responsabilità del mondo libero è aiutare e difendere tutti i suoi membri minacciati dall'invasione e dalla tirannia. La stessa cosa che accadrà con l'Ucraina accadrà con il resto di noi.

Ammiriamo Zelenskij perché incarna due grandi archetipi ebraici: Davide contro Golia e Mosè davanti al faraone . È l'astuto perdente che, con abilità e ingegno, compensa ciò che gli manca in imprudenza e forza. Ed è il profeta che si ribella al declino e alla prigionia del suo popolo, e che decide di guidarlo attraverso processi verso una cultura politica basata sull'autodeterminazione, sulla libertà e sull'etica.

Ammiriamo Zelensky perché lotta. La lotta non dovrebbe essere una virtù nelle società civili che apprezzano il dialogo, la diplomazia e l'impegno. Ma il mondo non è sempre civilizzato: ci sono cose per le quali le persone e le nazioni civili devono essere pronte a combattere se non vogliono morire. Zelensky e il popolo ucraino hanno ricordato al resto del mondo libero che un'eredità liberale e democratica che i suoi cittadini danno per scontata rischia di essere presa a loro piacimento dai loro nemici.

Ammiriamo Zelensky perché risveglia i migliori angeli della nostra natura. La sua leadership ha reso Joe Biden un presidente migliore, la Germania un paese migliore, la NATO un'alleanza migliore. Ha sollevato gran parte degli Stati Uniti dallo stupore isolazionista in cui stavano gradualmente cadendo. Ha costretto le classi politiche e commerciali europee a smettere di guardare dall'altra parte alla discesa della Russia nel fascismo . Ricorda alle società libere che può esserci ancora un centro vitale in politica, almeno quando si tratta di cose importanti.

Ammiriamo Zelensky perché mantiene un senso delle proporzioni umane tipico di un leader democraticamente eletto. Da notare il contrasto tra i suoi incontri pubblici con giornalisti, membri del gabinetto, leader stranieri e cittadini comuni, e le buffonate staliniste della corte di Putin. Negli ornamenti ostentati del potere russo vediamo la piccolezza dell'uomo che lo brandisce: la paranoia e l'insicurezza di un despota che sa che un giorno dovrà vendere il suo regno per un cavallo.

Ammiriamo Zelenskij perché è un modello di ciò che un uomo dovrebbe essere: impressionante senza essere imponente; sicuro di sé senza essere presuntuoso; intelligente senza fingere di essere infallibile; sincero piuttosto che cinico; coraggioso non perché non ha paura ma perché si muove avanti con la coscienza pulita . I bambini americani, in particolare, cresciuti con assurde nozioni di ciò che comporta la virilità, dovrebbero seguire l'esempio.

Ammiriamo Zelensky perché rimane fiducioso che le nostre democrazie in difficoltà possano eleggere leader che possano ispirarci, nobilitarci e persino salvarci . Forse possiamo farlo quando l'ora non è così tardi come lo è ora per il popolo ucraino e il suo indomito leader.

(C) Il New York Times. -

CONTINUA A LEGGERE: