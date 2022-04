Manuel Clouthier ha ricordato il «Culiacanazo» a chi lo chiama «vende patria» agli avversari

Manuel Clouthier, fratello del capo del Ministero dell'Economia (SE), Tatiana Clouthier, si è lanciato contro coloro che hanno chiamato i legislatori che hanno invertito la riforma elettrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) il 17 aprile alla Camera dei Deputati.

Attraverso il suo account Twitter, l'attivista del National Action Party (PAN) ha ricordato il cosiddetto» Culiacanazo», un'operazione fallita in cui il figlio di Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, è stato catturato e rilasciato; Ovidio Guzmán López, meglio conosciuto come El Ratón.

«I traditori della patria sono quelli che hanno autorizzato un'operazione fallita e stupida che ha messo a rischio la popolazione di Culiacán e dopo aver catturato il boss principale hanno dato l'ordine di rilasciarlo perché qualcosa li accigliava», ha scritto Manuel Clouthier sui social media.

Le dichiarazioni del panista sono arrivate dopo che il leader del National Regeneration Movement (Morena), Mario Delgado, e diversi legislatori del partito delle ciliegie hanno espresso la loro intenzione di mostrare ai deputati del blocco di opposizione che hanno votato contro la riforma elettrica López Obrador .

«Siamo sicuri che la gente non permetterà ai conservatori di andare avanti», ha detto Delgado Carrillo.

Da parte sua, la coordinatrice di Morena, Citlalli Hernández, che recentemente è tornata alla Camera dei Deputati per spingere per la riforma della legge mineraria, ha indicato che le azioni intraprese all'interno del partito delle ciliegie sono «continuare in questa campagna in difesa della sovranità nazionale, per riferire cosa hanno votato contro i partiti di opposizione, per riferire con volto, cognome, volto e partito in ogni distretto che i deputati che avrebbero dovuto rappresentare quel settore della popolazione hanno tradito la patria».

Inoltre, il leader nazionale del PAN, Marko Cortés, ha indicato che le azioni svolte dai membri della cosiddetta Quarta Trasformazione (4Q) dimostrano l'autocrazia in cui vogliono che viva la popolazione del Messico.

«Questo è un altro esempio dell'autocrazia in cui il presidente López Obrador vuole che viviamo, dove non solo la libertà e il diritto al dissenso non si presentano, ma cercano di reprimere intimidendo, perseguitando e molestando i legislatori dell'opposizione», ha detto il leader blu e bianco.

Il leader di Acción Nacional ha anche chiesto che il presidente del Consiglio di amministrazione della Camera dei Deputati, Morenist Sergio Gutiérrez Luna, garantisca la sicurezza dei legislatori.

Marko Cortés ha detto che rottamando la riforma dell'elettricità, la coalizione Va por Mexico ha salvato il Paese da «una delle peggiori riforme mai viste», che, ha assicurato, potrebbe causare alti livelli di inquinamento, danni alla salute, alti costi sulle bollette elettriche «e ancora più perdite di investimenti e dipendenti».

«Ora Morena, con le sue trappole e bugie, sta molestando i nostri deputati federali, con una strategia che provoca maggiore rabbia, divisione e polarizzazione della società messicana. In questo momento in cui il Messico dovrebbe rimanere più unito che mai, il presidente e i morenoiti vogliono continuare a dividersi con campagne di odio, perché non tollerano che i loro interessi siano stati toccati».

Cortés Mendoza ha ricordato che durante il voto per la riforma elettrica, il banco PAN si è comportato con responsabilità, professionalità e patriottismo, «studiando e analizzando le diverse visioni della società e ciò che era meglio per il Messico. Ecco perché abbiamo votato contro la riforma distruttiva, regressiva e inquinante del presidente».

