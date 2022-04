Mai più un giudice abusa delle sue funzioni contro donne e bambini

Fidel Gallegos Figueroa è un giudice distrettuale di Oaxaca che ha competenza federale per risolvere le questioni. Secondo il Codice etico dei giudici allegato alla magistratura federale, nessuna passione personale dovrebbe influenzare le azioni o le determinazioni che hanno nell'ambito dei loro poteri. Tanto meno è consentito per un funzionario utilizzare la propria gerarchia nei confronti dei tribunali o dei contatti locali per avere un impatto sulle decisioni che altri giudici prendono su una questione in cui sono coinvolti.

Sarebbe un vero peccato confermare che, come ha accusato la sopravvissuta alla violenza vicaria ed ex compagna del giudice distrettuale, Luvia Altamirano, che c'è un membro della magistratura che usa i suoi strumenti elettrici per separare il figlio più giovane dalla madre.

Nel contesto della pandemia di COVID-19, in particolare, il 19 aprile 2020, Luvia ha subito aggressioni fisiche e sessuali da parte dell'allora marito Fidel Gallegos Figueroa; tuttavia, ha bisogno dell'aiuto della polizia municipale per poter lasciare la casa coniugale e fuggire.

Il secondo giudice distrettuale è anche accusato di atti violenti contro la giovane Luvia Altamirano, che ha riferito di aver avuto una relazione burrascosa con diversi tipi di aggressioni. Tuttavia, oggi tuo figlio è ad alto rischio. Durante la pandemia, il bambino è stato separato dalla madre e nascosto senza poterlo vedere nemmeno una volta. Le controversie familiari davanti ai tribunali locali hanno avuto alti e bassi tra i quali, da un lato, ha potuto osservare le visite mentre il padre chiedeva di ritirare la potestà genitoriale di sua madre e impedirle di vedere suo figlio per sempre.

Un paio di settimane fa, Luvia Altamirano ha inviato una lettera al Primo Ministro della Corte Suprema di Giustizia, Arturo Zaldívar, chiedendo il suo intervento. Spero che queste lettere possano raggiungere la tua comprensione per rivedere, attraverso il Consiglio della magistratura, le azioni del giudice Fidel Gallegos.

Come madre sopravvissuta alla violenza vicaria, quella in cui i genitori usano i loro figli come strumento per nuocere, ha espresso la sua preoccupazione che sia le autorità locali, cioè la Corte Superiore di Giustizia dello Stato di Oaxaca e l'Ufficio del Procuratore Generale; e le autorità federali, Distretto e I tribunali collegiali del tredicesimo circuito, hanno contribuito al loro piano per separarla dal figlio più giovane di 5 anni con trucchi legali, fatti falsi e con l'intenzione di manipolare la giustizia per comodità.

Se sei arrivato a questa parte del testo e pensi al motivo per cui Luvia non ha promosso un amparo, sappi che l'ha fatto. Sai chi potrebbe essere responsabile della tua decisione davanti a due giudici di Oaxaca che sono in pericolo nella tua posizione? Nientemeno che Fidel Gallegos, secondo giudice distrettuale, come giudice delle garanzie. Lo stesso Fidel Gallegos Figueroa che ha esortato il giudice locale Joana Vasconcelos Sánchez a diventare magistrato. La stessa che ha legalizzato il rapimento del figlio minore di Luvia. Nessuna vittima dovrebbe sentirsi impotente di fronte a questo tipo di eventi, che sebbene eccezionali per l'universo dei richiedenti giustizia, non possono permettersi.

Il figlio di Luvia aveva 3 anni quando è stato rapito. Il 12 novembre 2021, il giudice di famiglia Joana Vasconcelos, con l'inganno e le minacce accusate da Luvia, l'ha separata fisicamente dal suo giovane figlio, sostenendo che poiché il ragazzo non voleva stare con suo padre, uno psicologo lo avrebbe trattenuto. Quello che è successo in realtà è che il giudice Joanna ha cambiato la custodia in custodia condivisa, restituendo al padre del bambino il diritto di rimanere con lui e mettendo a punto una procedura per la perdita della potestà genitoriale contro Luvia, a quel punto lo è.

Non è solo immorale per un giudice usare il suo ufficio per definire questioni personali in cui è necessario che una terza parte al di fuori della situazione prenda le decisioni. È anche illegale e immorale che l'apparato giudiziario cessi di essere efficiente perché incontra una relazione asimmetrica, in cui la prospettiva di genere diventa inesistente perché è davanti a un partito con maggiore potere economico e politico. Ecco perché considero essenziale affermare i principi etici nella magistratura e attuare l'imperativo di giustizia promosso dal presidente Andrés Manuel López Obrador: «Al di fuori della legge, niente; al di sopra della legge, nessuno».

Non ci possono essere giudici con il privilegio di adeguare la legge alle loro dimensioni purché ci siano ingiustizie, violenza vicaria, bambini e donne che soffrono l'impunità. Il piccolo compirà il compleanno il 31 agosto e per il bene di tutti, spero che possa festeggiare liberamente con la sua badante per tutta la vita: sua madre.

Abbiamo già parlato di «Vicarious Violence», è violenza che si esercita sui bambini con il solo obiettivo di causare dolore alla madre, è l'espressione più crudele della violenza di genere «se un uomo ti uccide, non sei più lì a subirlo, ma sopravvivi allo sfogo delle figlie e i figli sono estremamente dolorosi, crudeli e disumani».

La violenza vicaria ha la complicità di una società che interroga continuamente le donne, che mette in discussione le loro parole e la loro maternità, ma la società non è l'unica complice di questa violenza, così è il sistema che ha permesso alle donne di esercitare la violenza istituzionale con il consenso delle autorità. Uno degli esempi di questa violenza è Elisa Celis, co-fondatrice del Fronte Nazionale contro la Violenza Vicariana e rappresentante dello stato di Jalisco, uno degli stati con il più alto tasso di corruzione del Paese. La sua vita è stata giudicata per più di due anni e 8 mesi quando il padre dei suoi figli non li restituisce alle loro case in seguito per trascorrere il periodo delle vacanze estive del 2019 in conformità con un accordo firmato e ratificato da un giudice di famiglia nello stato di Jalisco, dove originariamente aveva la custodia di i suoi due figli, invece di restituire i figli come concordato in quell'accordo, le notifica che in un altro tribunale della famiglia aveva concesso la custodia provvisoria dei minori al genitore in soli tre giorni e senza presentare un solo elemento di prova per essere stato in vacanza come confessato dai figli stessi padre. Elisa recupera la custodia dei suoi due figli in sole 5 settimane in un tribunale collegiale che ordina il rientro dei minori entro 48 ore da settembre 2019.

Non solo Elisa Celis non ha recuperato i suoi minori, ma fino ad oggi ha dovuto affrontare la violenza istituzionale che è stata irrazionalmente commessa contro di lei, ha contenziato più di 40 casi nella magistratura federale e più di 16 nella magistratura statale, la sua vita è stata perseguita, ho affrontato criminale procedimenti contro di lei grazie a innumerevoli false denunce da parte del suo ex partner, è stato falsamente accusato di violenza, droga suo figlio, violazione della fiducia, minacce, frode tra molte altre denunce, sotto il riparo e la collusione assoluta delle autorità con il solo scopo di rinunciare legale procedimento e rinuncia alla custodia dei suoi due figli, dove ad oggi ha vinto più di 23 esecuzioni a favore di Elisa in vari tribunali collegiali che ratificano sia la sua custodia che l'immediato rientro dei suoi minori.

Attualmente stanno effettuando la restituzione dei loro minori in conformità con tre amparos che dovrebbero rimpatriare i minori entro 48 ore. Inoltre, i giudici di giurisdizione sia comune che federale continuano ad essere permissivi nei confronti del padre rapitore nei già sei procedimenti per tentare di restituire i propri figli nelle ultime settimane, dove il padre non ha rispettato quanto ordinato, nonostante il fatto che vari tribunali collegiali abbiano stabilito che vi sia responsabilità ed eventuale pena penale e patrimoniale per i giudici che non hanno rispettato la sospensione definitiva ordinando il ritorno dei minori a Elisa Celis in questi due anni e otto mesi.

La complicità tra le autorità e il padre rapitore è stata una costante nei procedimenti di Elisa Celis, dove la disuguaglianza economica delle parti in questo contenzioso è stata schiacciante in modo che i minori continuino ad essere affidati alle cure del padre rapitore con il riparo degli stessi giudici, il padre dei minori è erede di una delle case di tequila più famose al mondo, dove il suo potere economico è stato un elemento chiave per garantire che in un sistema giudiziario fallito e notoriamente sessista la violenza istituzionale sia ora esercitata con il pieno rigore della legge.

