Magaly Medina ha rivelato la presunta infedeltà di Oscar del Portal con Fiorella Mendez

L'annuncio dell'ampay di Aldo Miyashiro con la sua ex reporter Fiorella Retiz ha suscitato scalpore sui social, come nessuno poteva immagina che l'ospite del Chino di La Banda sarebbe stato infedele a sua moglie Érika Villalobos, con la quale aveva condiviso un viaggio di famiglia in Spagna solo un giorno fa.

Tuttavia, prima di trasmettere le immagini della slealtà del popolare 'Chino', Magaly Medina ha rivelato un fatto piuttosto curioso, notando che i suoi 'urracos non intendevano catturare l'attore, ma il suo partner Oscar del Portal.

Secondo la voce «Urraca» arrivò alla sua produzione che l'ospite di América Deportes avesse una relazione extraconiugale con Fiorella Méndez, l'ex moglie di cumbiambero Pedro Loli.

« Oscar del Portal, il commentatore sportivo di América Deportes, è anche il protagonista di questa storia, e poi vi racconterò un po' di insicurezza. Non eravamo proprio sulle orme di Aldo Miyashiro, Aldo Miyashiro è stato la ciliegina sulla nostra torta, perché volevamo davvero osservare o eravamo sulle orme era quello che ci era già stato detto dei segni che avevamo, perché ci affidiamo sempre a ciò che c'è voce», ha spiegato.

Magaly Medina ha anche sottolineato di avere voci sulla presunta infedeltà di Oscar del Portal per diverse settimane, quindi hanno seguito le sue orme e in più di un'occasione lo hanno sorpreso a condividere con Fiorella Méndez, che lavora nella produzione dei programmi di Aldo Miyashiro.

« Eravamo sulle orme di Oscar del Portal perché le voci indicavano che c'era un riavvicinamento tra lui e l'ex partner del cumbiambero Pedro Loli , la ragazza che lavora nella produzione di diversi programmi televisivi, Fiorella Méndez, ma si trasforma fuori che, mentre eravamo in quell'indagine, si scopre che abbiamo scoperto il jackpot», ha detto.

FIORELLA MÉNDEZ HA TRASCORSO LA NOTTE NELL'APPARTAMENTO DI OSCAR DEL PORTAL

Lo stesso giorno in cui Aldo Miyashiro è stato amplificato con Fiorella Retiz, Oscar del Portal e Fiorella Méndez sono arrivati anche al dipartimento del giornalista sportivo per celebrare il trionfo della squadra conduttrice televisiva.

I giornalisti che stavano catturando tutto ciò che stava accadendo durante la riunione che avevano avuto, non hanno mai visto l'ex moglie di Pedro Loli uscire di casa . Solo alle 9:30 del mattino del 19 aprile è stata vista prendere un taxi per lasciare il posto.

Quando è stata avvicinata dal giornalista, ha sempre negato di essere rimasta a casa di Oscar del Portal, il cui nome è che è sposato con Vanessa Quimper.

Aldo Miyashiro è stato duramente criticato sui social media per essere stato infedele a sua moglie Érika Villalobos.

CONTINUA A LEGGERE: