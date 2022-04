Lilly Tellez ha minacciato di invertire la riforma della legge mineraria: «Correggeremo questa aberrazione»

Nella notte di martedì 19 aprile, la riforma della legge mineraria (LM) è stata approvata dalla maggioranza del senato a seguito del rifiuto della proposta di riforma dell'elettricità da parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Il voto, a differenza di quello della Riforma alla Camera dei Deputati del 17 aprile, in cui i membri dei banchi che si oppongono al governo di AMLO e al partito Movimiento Regeneración Nacional (Morena) si è dimostrato a favore del blocco dominante.

Questa riforma stabilisce che lo stato messicano effettuerà esclusivamente l'esplorazione, lo sfruttamento e lo sfruttamento di questo minerale e delle sue catene del valore economico.

Allo stesso modo, si propone la creazione di un ente pubblico autonomo per garantire che lo Stato possa sfruttare tutti i vantaggi che questo metallo può attrarre, che è stata proposta per essere nominata Mexican Lithium Association (AMLITIO).

Detto questo, la senatrice Lilly Tellez ha espresso il suo dispiacere per l'approvazione e nonostante l'astensione di altri legislatori, ha osservato di aver votato contro l'approvazione della riforma.

Durante la sesión los senadores de Morena y aliados llamaron traidores a los demás partidos por haberse opuesto a la Reforma Eléctrica FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM Mario Jasso

Attraverso i suoi social network, la senatrice per il National Action Party (PAN) ha sottolineato che l'assicurazione al litio aveva lo scopo di generare profitti per il governo AMLO, ma ha anche indicato che la riforma al LM sarà invertita nei prossimi sei anni.

Per quanto riguarda questa riforma, è stata annunciata dal chief executive il 12 aprile in una delle sue conferenze mattutine come una sorta di «Piano B» nel caso in cui l'Electric La riforma non è stata approvata. In seguito ha pubblicato sui suoi social network che «siamo già armati contro il tradimento».

In diverse occasioni ha ripetuto la questione, sottolineando l'importanza strategica di questo minerale per l'economia del Paese e le generazioni future in Messico, aggiungendo che «non dovrebbe essere dato ai singoli, tanto meno agli stranieri».

Si ritiene inoltre che sia a causa del potenziale economico e dell'importanza che il paese messicano acquisirebbe all'interno del T-MEC dalla parte del industria automobilistica, poiché rappresenta un pilastro all'interno del trattato internazionale, principalmente per la produzione di batterie.

EL litio es un importante material en la fabricación de baterías REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

La riforma è stata approvata per la prima volta dai deputati lunedì scorso, 18 aprile, con 278 voti a favore, 197 astensioni e 0 voti contrari, poiché i leader del PAN, del PRI e del PRD hanno annunciato che lo avrebbero fatto in disapprovazione non appena fosse stata accettata.

E il 19 aprile la riforma tra recriminazioni e squalifiche contro i partiti che hanno votato contro la Riforma Elettrica è stata generalmente approvata con 87 voti a favore, 20 contrari e 16 astensioni. Le modifiche entreranno in vigore una volta pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Federazione (DOF).

D'altra parte, un video è riemerso di recente da una conferenza mattutina AMLO nel 2020 in cui gli è stato chiesto della nazionalizzazione del litio. La risposta del presidente è stata la stessa che i senatori hanno usato per andare contro di lei: che l'articolo 27 della costituzione indicava già la sua protezione da parte del governo, quindi «non era necessario».

CONTINUA A LEGGERE: