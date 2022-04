Le truppe ucraine a Mariupol temono che saranno le loro ultime ore o giorni a causa dell'assedio della Russia

Servicemen of the Donetsk People's Republic militia look at bodies of Ukrainian soldiers placed in plastic bags in a tunnel, part of the Illich Iron & Steel Works Metallurgical Plant, the second largest metallurgical enterprise in Ukraine, in an area controlled by Russian-backed separatist forces in Mariupol, Ukraine, Monday, April 18, 2022. Mariupol, a strategic port on the Sea of Azov, has been besieged by Russian troops and forces from self-proclaimed separatist areas in eastern Ukraine for more than six weeks. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

Il comandante, Sergei Volyna, della 36a brigata marina dell'esercito ucraino ha chiesto ai leader mondiali di estradare le forze armate, gli oltre 500 feriti e centinaia di civili ucraini da Mariupol perché la situazione è difficile nel territorio azovstal.

«Questa è la nostra chiamata al mondo, potrebbe essere la nostra ultima chiamata. Potremmo avere solo pochi giorni o ore. Il gruppo nemico è decine di volte più grande di noi, hanno il dominio nell'aria, nell'artiglieria, nei gruppi che operano su terra, attrezzature e carri armati», ha riferito Volyna in un video pubblicato sul suo account Facebook, come riportato dall'agenzia di stampa ucraina UNIAN.

A questo proposito, Volyna ha invitato i leader mondiali ad applicare «la procedura di estradizione» e a trasferire militari e civili ucraini nel territorio di un terzo stato.

Ha anche spiegato che insieme ai militari ci sono più di 500 soldati feriti e centinaia di civili, tra cui donne e bambini. «Chiediamo sicurezza nel territorio di un paese terzo», ha detto il comandante.

La ciudad ha sido arrasada por los intensos ataques de las tropas rusas REUTERS

La Russia ha lanciato un ultimatum a quelle truppe per arrendersi entro mercoledì alle 14:00 a Mosca e ha annunciato l'apertura di un corridoio umanitario per coloro che depongono le armi.

Le autorità locali affermano che migliaia di soldati e civili sono intrappolati ad Azovstal. Un consigliere dell'ufficio del sindaco di Mariupol ha affermato che 2.000 persone, per lo più donne e bambini, si trovano in una «situazione orribile» senza acqua, cibo o aria fresca.

Sebbene i russi affermino di controllare Mariupol, il governatore regionale di Donetsk Pavlo Kirilenko lo ha confutato e ha detto martedì alla CNN che «ci sono alcuni distretti in cui i combattimenti di strada sono limitati».

ALTRO AIUTO

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha criticato martedì la situazione nel Donbas e ha assicurato che gli Stati Uniti continueranno ad armare l'Ucraina per combattere le truppe russe mentre preparano un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di $800 milioni.

«Le munizioni che stiamo dando loro sono adattate e progettate per la lotta che sappiamo che hanno ora nel Donbas e che avranno nei prossimi giorni e settimane», ha detto Kirby in una conferenza stampa, aggiungendo che sono pezzi per artiglieria, così come sistemi radar, sistemi senza pilota e armi leggere e munizioni.

«Dall'invasione, abbiamo contribuito a fornire, non solo dalle nostre scorte ma da quelle di altri paesi, più di 50 milioni di colpi di munizioni per armi leggere di vario calibro. E questo è il tipo di materiale che gli ucraini stanno usando letteralmente ogni giorno da quando è iniziata questa invasione», ha detto.

Secondo la CNN, gli Stati Uniti starebbero preparando un altro pacchetto di assistenza alla sicurezza del valore di $800 milioni per l'Ucraina, come hanno affermato tre alti funzionari statunitensi.

(Con informazioni di Europa Press e AFP)

CONTINUA A LEGGERE: