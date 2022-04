La verità sulla cattiva relazione di Laura Londoño con William Levy, dopo la sua rissa in «Caffè con il profumo di una donna», l'attrice ha chiarito le voci

Laura Londoño è una delle attrici colombiane più riconosciute oggi, considerando che il suo nome ha fatto parte di produzioni rinomate e di successo, come «La legge del cuore» e «Il caffè con l'aroma di una donna» (versione 2021).

Tuttavia, la sua partecipazione a queste telenovelas è stata rovinata da controversie che sottolineano che ha abbastanza problemi con i suoi colleghi di lavoro. Infatti, nelle ultime ore e attraverso il suo account Instagram, la 34enne Antioquia ha fatto riferimento alla voce scatenata dal programma di intrattenimento «So tutto», che ha sottolineato che c'è stata una forte discussione tra lei e l'attore William Levy.

Stando a quanto affermato dalla donna che ha dato vita a Paloma nella soap opera di Fernando Gaitán, l'attrito con i suoi colleghi è normale, ma ha escluso che avessero un brutto rapporto, come percepito da alcuni suoi follower.

Allo stesso modo, ha detto che non è necessario diventare l'amico più intimo di tutte le persone con cui lavora, e ciò non significa che le odi o le odi.

Ha anche confermato che sarebbe tornato a lavorare con William Levy senza problemi, man mano che i conflitti del passato erano stati superati.

Questa controversia si unisce a quella scatenata poco meno di un mese fa, quando Mabel Moreno e Laura de León hanno parlato dei problemi che avevano con un'attrice di «La legge del cuore», perché sebbene non parlassero con i loro nomi, i riferimenti indicano che è Laura Londoño.

Per quanto riguarda le accuse che Londoño ha fatto in passato, quando ha assicurato che c'erano compagni di squadra nella produzione che hanno rubato i suoi testi per ottenere risalto nella produzione di RCN Televisión, l'attrice Barranquilla ha negato che fosse così, poiché è chiaro che nessun personaggio secondario può essere più importante rispetto ai protagonisti stessi.