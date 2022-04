La madre ha trovato i suoi due figli a rubare e li ha rimproverati pubblicamente a Bucaramanga

La delusione e la rabbia di una madre santanderea sono diventate virali sui social media, dopo che diverse persone hanno registrato la donna quando ha trovato i suoi figli commettere crimini nella città di Bucaramanga. Sebbene i giovani fossero armati di coltello e instillassero paura nella comunità, quando avevano davanti la madre che chiedeva le loro azioni potevano solo sedersi a terra e rimanere in silenzio.

«Aspetta che torniamo a casa», ha detto la donna e la comunità l'hanno applaudita rimproverando i giovani che, a quanto pare, pochi minuti prima erano accompagnati da altri criminali per le strade della città. Il video mostra che, inoltre, diversi agenti circondano i figli della donna e, uno di loro, spiega alla madre cosa stavano facendo.

La madre li ha picchiati ripetutamente e ha messo in dubbio quello che stavano facendo, ha anche rimproverato il più grande per aver portato il più giovane in quello che sembra un parco centrale nella capitale del dipartimento di Santander. «Pensi che sia molto bello essere visti qui... sì, sicuramente gli agenti li hanno catturati e hanno detto loro che era sbagliato per loro giocare», ha gridato la donna senza accreditare le spiegazioni di uno dei suoi figli, che le ha detto che stavano giocando a calcio.

A quel tempo, uno degli agenti si avvicinò alla donna e le fece notare di avere le prove che i suoi figli non stavano giocando, ma pianificando una rapina. «No, non stavano giocando. Stavano rubando in una combo, altri tre erano con loro, ho un video e posso mostrarglielo con quello», ha detto l'ufficiale alla madre arrabbiata che ha interrogato i ragazzi di cui portavano il coltello.

Fortunatamente, i pattugliatori sono riusciti a impedire ai giovani di commettere il crimine, ma hanno trovato il coltello; da parte sua, la madre ha sottolineato che stava lavorando e non sapeva cosa facessero i suoi figli in quel momento.

La mamma ha trovato suo figlio che commetteva crimini a Bucaramanga

Il video virale è stato condiviso sulle reti da Juan Carlos Cárdenas, attuale sindaco di Bucaramanga, che ha evidenziato il ruolo della madre nel rimproverare i suoi figli per quello che stavano facendo. «Grazie alla madre che rimprovera e rimprovera i figli dopo aver appreso che apparentemente stavano per commettere un crimine e sono stati arrestati dalla polizia», ha scritto il presidente locale in un post su Facebook.

Il presidente ha insistito sul fatto che spera che il «richiamo delle orecchie» della madre abbia funzionato in modo che i giovani si concentrino più sui loro studi che sulla criminalità. Quello che si sa è che, per il momento, i giovani sono stati avvertiti dalle autorità solo su quanto fosse pericoloso per loro rapinare in città, allo stesso modo si credeva che il rimprovero pubblico dato dalla madre fosse una «punizione» sufficiente.

Nei commenti della pubblicazione, la gente applaude anche il comportamento della madre rimproverando pubblicamente i giovani. «Ottima mamma, è così che dobbiamo parlare con i bambini duramente e senza ostacoli in modo che imparino ad essere brave persone, utili alla società»; «Questo deve essere fatto... se sapessimo correggere il bambino di oggi non dovremmo punire l'uomo di domani... duramente con questi bambini disobbedienti», alcuni hanno detto i netizen.

