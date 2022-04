La corporazione dei giornalisti di El Salvador si è recata alla Corte Suprema per protestare contro la «riforma del bavaglio» che colpisce la libertà di stampa

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga (d), en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

L'Associazione dei giornalisti di El Salvador (APES), insieme all'organizzazione Cristosal, si è recata martedì alla Corte Suprema per cercare di invertire un pacchetto di riforme che a loro avviso «criminalizza» la stampa per aver riferito sulle bande, questo come ultima risorsa prima di apparire agli organismi internazionali.

«È molto importante stabilire questo precedente. Le nostre aspettative sono limitate, dato che si tratta di una Camera costituzionale falsa» e «dobbiamo esaurire gli organismi nazionali prima di procedere ad altri tipi di organismi internazionali», ha detto in conferenza stampa il presidente dell'APES, César Castro Fagoaga.

Entrambe le organizzazioni mettono in dubbio l'attuale Camera Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia (CSJ), poiché è stata nominata irregolarmente nel maggio 2021 e tra loro ci sono ex avvocati di alti funzionari ed ex consiglieri del governo di Nayib Bukele.

Tuttavia, Castro ha indicato che è tempo che «i magistrati fiscali scelgano da che parte vogliono stare».

«È una buona opportunità, nonostante sia inginocchiato alla Camera presidenziale, per ribellarsi e lavorare in conformità con la Costituzione», ha detto il giornalista.

Ha aggiunto che questi emendamenti al Gang Prohibition Act e al codice penale, che puniscono fino a 15 anni di carcere per «qualsiasi manifestazione» che allude al «controllo territoriale» delle bande, stanno generando dubbi nel sindacato su ciò che può essere pubblicato e non sul fenomeno delle bande.

Ha sottolineato che la formulazione degli emendamenti è «ambigua» e che le dichiarazioni dei deputati del partito di governo indicano che «quello che vogliono fare è criminalizzare coloro che stiamo segnalando».

ATTACCHI AI GIORNALISTI E ALL'ESILIO

Il rappresentante di APES ha sottolineato che «ogni settimana» i giornalisti vengono attaccati dai funzionari e «sono impegnati a insultare, insultare».

«Né è un segreto che ci siano giornalisti che hanno già lasciato il Paese (...) ed è triste che i giornalisti, a causa delle minacce, debbano lasciare il Paese», ha sottolineato Castro, osservando che ci sono almeno quattro membri della corporazione giornalistica che hanno optato per tale misura.

Ha sottolineato che le riforme sono «ambigue» e la loro portata è sconosciuta, perché «non è una questione legale, è una questione politica», poiché spetta ai «giudici che rispondono al partito di governo determinare se ciò che pubblichiamo viola o meno una legge».

Periodistas de El Salvador. Organismos internacionales de derechos humanos han condenado el acoso del presidente Nayib Bukele a los medios y periodistas independientes de su país

«Quello che chiediamo ai giornalisti di APES è che siamo uniti in questo momento e che sappiamo che queste riforme sono ingiuste», ha aggiunto, sottolineando che «c'è molta preoccupazione, c'è incertezza».

I VIZI DELLA RIFORMA

Ruth López, capo dell'area Legge anticorruzione e giustizia di Cristosal, ha detto ai giornalisti che una delle irregolarità che, a suo parere, le riforme possiedono è che sono entrate in vigore dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Ha indicato che le modifiche permanenti, in conformità con la Costituzione, devono entrare in vigore 8 giorni dopo la loro pubblicazione.

Ha sostenuto che i «motivi sostanziali» per rivendicare l'incostituzionalità sono che «stanno promuovendo una limitazione assoluta alla pratica giornalistica» e il diritto dei cittadini ad essere «debitamente informati», oltre a utilizzare «termini legali indeterminati».

Ha indicato che la riforma, che il sindacato giornalistico ha definito «bavaglio», viola la Costituzione essendo una «censura preventiva», vietata nella Magna Carta.

«In nessun modo veniamo a proteggere i gruppi criminali, ma il diritto di ogni cittadino di essere adeguatamente informato e che l'esercizio giornalistico sia svolto in modo gratuito», ha detto López.

El Congreso de El Salvador

Nella causa, ai giudici costituzionalisti è stata chiesta la misura cautelare per sospendere gli effetti della riforma mentre veniva emessa una sentenza.

Queste modifiche sono state apportate nel quadro di un regime di emergenza approvato dall'Assemblea legislativa a seguito di un'ondata di omicidi alla fine di marzo e che è ancora in vigore.

Oltre a questa misura straordinaria, il Congresso ha approvato, su proposta di Bukele e senza alcuno studio parlamentare, l'inasprimento delle pene per i membri delle bande e ha approvato il processo agli adolescenti da adulti.

Il nuovo pacchetto di emendamenti vieta ai media di «riprodurre e trasmettere alla popolazione generale messaggi o comunicazioni provenienti o presumibilmente provenienti da tali gruppi criminali, che potrebbero causare ansia e panico tra la popolazione».

Con l'iniziativa di Bukele, che ha paragonato alla lotta tedesca contro il nazismo, sono stati dichiarati illegali anche i graffiti o «qualsiasi espressione visiva» che «trasmetta esplicitamente o implicitamente messaggi» delle bande.

Queste riforme sono state confrontate dai difensori dei diritti umani salvadoregni e dalle organizzazioni internazionali con la legislazione in vigore in Nicaragua e Venezuela.

(Con informazioni fornite da EFE)

