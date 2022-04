Il Ministero della Salute chiede che il premio per il sistema sanitario venga pagato in base ai risultati

Il 19 aprile, il Ministero della Salute ha socializzato la proposta di una nuova metodologia per definire la Capitation Payment Unit (UPC), che è il premio che il sistema sanitario riconosce all'EPS per assicurare ogni membro.

Il viceministro della protezione sociale, María Andrea Godoy Casadiego, ha indicato in un forum sviluppato con il settore sanitario che si tratta di una metodologia che è stata lavorata con società scientifiche e con il mondo accademico.

«L'obiettivo è mettere all'ordine del giorno e sul tavolo di discussione che dobbiamo andare avanti in un altro modo di riconoscere e pagare i servizi». Per Godoy, questa proposta deve provenire dal governo nazionale, quindi ha spiegato che questo è accompagnato da un'altra serie di misure che sono già state attuate.

Va tenuto presente che questo lavoro è stato svolto sulla base delle diverse esperienze degli attori del sistema, che già sommano fino a 30 anni di conoscenza accumulata e ci permettono di sapere oggi qual è il percorso di salute dei colombiani.

«Questo non è altro che avere risultati sulla salute per un accesso efficace al servizio», ha detto.

Da parte sua, Marcela Brun Vergara, direttrice del Regolamento dei benefici, dei costi e delle commissioni, ha presentato le nuove approssimazioni nel calcolo dell'unità di pagamento della capitazione. A tal fine, ha spiegato gli aspetti che verranno presi in considerazione in questo obiettivo, come le condizioni di salute, gli incentivi e gli esiti sanitari.

A questo proposito, in vista dell'attuazione il prossimo giugno, il funzionario ha presentato la proposta di gestire un UPC in base alle condizioni di salute. «Stiamo pensando a un UPC che includa due strumenti per affrontare due obiettivi che vanno di pari passo: uno ex ante e uno ex post, che consenta una migliore definizione della distribuzione della gestione del rischio, incoraggiando al contempo la diagnosi precoce, l'inizio tempestivo del trattamento e quindi la non progressione della malattia», ha detto.

Ha aggiunto che la proposta è allineata con incentivi che tengono conto dei risultati sanitari che sono desiderati come paese. «Abbiamo investito negli ultimi 30 anni per avere un UPC sempre migliore, un premio che riconosca l'assistenza sanitaria necessaria».

In questo senso, lo scopo della metodologia proposta è identificare i comportamenti epidemiologici della popolazione, nonché trattamenti efficaci per il controllo della malattia e quindi avere un UPC che si concentri sui risultati, cioè mettere le risorse nel posto giusto.

«Per questo, abbiamo proposto un percorso che prevede una serie di fasi che ci consentiranno di raggiungere l'obiettivo finale. In primo luogo, sapere qual è l'insieme di patologie che ci stanno causando preoccupazione non solo da un punto di vista statistico, ma anche da un punto di vista sanitario «, ha detto Brun.

In secondo luogo, «per essere in grado di definire l'insieme di codici diagnostici associati a queste patologie», ha completato il direttore, chiarendo che questo sarebbe un buon aggiustatore della condizione di salute o della malattia.

Nel terzo ordine c'è la proposta di creare panieri di servizi in modo che si possa trovare la cura ideale, «o quello che consideriamo lo standard ideale per mantenere un paziente ben trattato e controllato».

Per il Ministero della Salute, questa proposta è importante per sapere quale importo dovrebbe essere distribuito e che genera anche incentivi, che è ciò che, nelle parole di Brun, «sigillerà la strategia, perché ci permetterà di collegare le risorse che forniamo agli assicuratori per la gestione dei pazienti più costosi , e poi con il meccanismo degli incentivi, per verificare se stiamo raggiungendo l'obiettivo, se i risultati sono stati raggiunti nei pazienti».

