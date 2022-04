Granada, con i colombiani Santiago Arias e Carlos Bacca, visita oggi l'Atletico Madrid

Los jugadores del Granada celebran el 1-1 de Darwin Machis. EFE/Miguel Ángel Molina

Oggi, l'Atlético de Madrid ospita il Granada di Luis Suárez, Santiago Arias, Carlos Bacca e Neyder Lozano allo stadio Wanda Metropolitano, in una nuova data LaLiga. Quelli guidati da Diego Simeone si sono goduti una bella lotta e vogliono continuare a segnare punti per salire in classifica e assicurarsi il posto per giocare la Champions League la prossima stagione. Attualmente sono nella casella numero 4, con 60 punti. Hanno vinto 4 delle ultime 5 partite, l'ultima contro l'Espanyol, con un punteggio di 2-1. I colchoneros sono a pari punti con Siviglia e Barcellona, con una buona media reti. Ne segnano almeno uno in ogni partita. Per la partita di oggi, Joao Felix, Jose Maria Gimenez, Hector Herrera e Thomar Lemar non potranno contare, tutti a causa di un infortunio; né Kondogbia né Felipe saranno presenti, che sono stati esclusi dalla sanzione.

Da parte sua, il Granada ha subito una sconfitta contro il Levante, nel loro stadio, nell'ultima data del torneo spagnolo. La squadra guidata fino a quel momento da Rubén Torrecilla, avrà in panchina, per la partita di oggi, Aitor Karanka, che cercherà di trasformare il presente della squadra. Provengono da tre sconfitte consecutive nelle ultime partite giocate. Hanno ottenuto una sola vittoria e sono nella 18esima piazza, con 29 punti, nella zona retrocessione.

Per questa partita, il Granada non potrà contare su Santiago Arias, che si sta ancora riprendendo da un infortunio, o Neyder Lozano, un altro dei giocatori colombiani, Carlos Neva e Raúl Torrente. Carlos Bacca, da parte sua, non viene preso in considerazione da più di tre mesi e i direttori gli avrebbero già dato l'approvazione per cercare una nuova squadra a fine stagione. L'unico colombiano che ha un buon regalo con la squadra, oltre al presente della squadra, è Luis Díaz, che è stato persino preso in considerazione per entrare a far parte della squadra nazionale colombiana nelle ultime partite della qualificazione ai Mondiali diretti al Qatar 2022.

Soccer Football - LaLiga - Granada v Real Madrid - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - November 21, 2021 Granada's Luis Suarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Jon Nazca REUTERS

Questa sarà una partita interessante, a causa delle pressioni che entrambe le squadre stanno portando avanti. I colchoneros non possono rischiare di perdere e il Granada deve uscire dal fondo della classifica. Queste sarebbero le possibili formazioni:

Atletico Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Savic, Mario Hermoso, Reinildo; Vrsaljko/Lodi/Wass, De Paul, Koke, Carrasco; Marcos Llorente; Griezmann/Matheus Cunha e Angel Correa.

Granada (1-4-3-3): Luis Massimiliano; Quini, Victor Diaz, Domingos Duarte, Escudero; Alex Collado/Montoro, Petrovic, Luis Milla; Antonio Puertas, Luis Suarez e Darwin Machís.

La squadra 'Cholo' ha solo sedici giocatori sani per la partita e dovrebbe mantenere la sua idea di gioco, al di là delle assenze, con Mario Hermoso che entra per Felipe, insieme a Reinildo Mandava e Stefan Savic. Nella corsia di destra con Sime Vrsaljko, anche se c'è anche la possibilità di giocare lì Yannick Ferreira Carrasco o anche Daniel Wass, e Renan Lodi che esce sulla sinistra. A centrocampo, Rodrigo De Paul tornerà all'undici per formarsi nel midollare con Koke Resurrection e con Marcos Llorente in vantaggio. E soprattutto, Ángel Correa e Antoine Griezmann, anche se ci sono opzioni in cui entrerà anche Matheus Cunha.

Karanka, al suo debutto con il Granada, potrebbe riporre le sue speranze su giocatori che sono stati importanti per la squadra nella sua storia recente: Ángel Montoro, Víctor Díaz o Antonio Puertas. Germán Sanchez, uno dei capitani, sarebbe l'unico a non essere disponibile.

La partita inizierà alle 12:00, ora colombiana.





