Gli scarsi risultati di 'Superman' Lopez al Tour of the Alps mettono in discussione il suo vantaggio nel Giro d'Italia

Martedì lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ha sferrato un doppio colpo nell'Alps Tour con una vittoria di tappa e un vantaggio vincendo lo sprint in un piccolo gruppo alla terza giornata tra Primiero/S. Martino di Castrozza e Lana, 154,1 km. Miguel Ángel López (Astana), ha sofferto il secondo giorno di essere collocato nella casella numero 76.

Dopo essere stato lontano dal leader dell'Alps Tour, Miguel Ángel Lopez ha gettato ancora una volta qualche dubbio sulla sua leadership nelle file di Astana per la prossima gara, che sarà il Giro d'Italia. Dopo aver lasciato il team Movistar nella Vuelta a España dello scorso anno, il pilota colombiano è tornato a guidare la squadra svizzera.

La frazione di questo martedì aveva un profilo in cui Superman López avrebbe potuto evidenziare, visto che era una tappa di montagna. Da parte sua, Lopez ha fatto parte della fuga di una giornata, che ha trovato altri dieci ciclisti e ha preso una lunga distanza.

Dopo questa fuga si pensava che sarebbe stata una grande giornata per il leader di Astana, ma i resti fisici non reggevano e nemmeno quelli dei suoi compagni di fuga. Questo è arrivato con nomi importanti come quelli di Sivakov, Michelangelo Lopez, Sivakov e Caicedo che si sono fatti strada verso il traguardo. I porti e la risposta del plotone hanno impedito all'avventura di raggiungere con successo Lana. All'interno della fuga, il francese, fino a poco tempo fa russo, Pavel Sivakov (Ineos) ha attaccato, che ha incoronato il Passo de Medolla in testa. La sua iniziativa ridusse l'avanzata a 4 uomini, insieme a Storer, Pernsteiner e Arensman.

Lopez ha raggiunto i 14 minuti e gli 8 secondi, scartando tutte le sue opzioni in classifica generale e sollevando preoccupazioni per il Giro d'Italia che inizia il 6 maggio e dove rimane nella lista dei candidati al titolo.

Dopo aver terminato la seconda tappa, López ha commentato: «È stata dura, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma le cose non sono successe. Abbiamo provato di tutto per tutto e alla fine abbiamo esaurito le energie, ma penso che questo funzionerà per noi».

E ha aggiunto: «Sono andato pieno fin dall'inizio e alla fine non ho avuto energie. Quando il gruppo dei migliori mi ha beccato, avevo già dato tutto e non credo si potesse fare di più... Alla fine ci provi e non esci, ma non perdi nulla e impari molto».

1. Pello Bilbao (ESP/Bahrein-vittorioso) - 8:08:15

2. Romain Bardet (FRA/DSM) a 0:06 secondi.

3. Attila Valter (Hun/Groupama-FD) a 0:12 secondi.

4. Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) a 0:16 secondi.

5. Pavel Sivakov (Russi/Mineos Grenadiers) a 0:16 secondi.

6. Richie Porte (GRANATIERI AUS/INEOS) ha 0:16 secondi.

7. Esteban Chaves (COL/EF-Easypost) a 0:16 secondi.

8. Eddie Dunbar (IRL/Ineos Grenadiers) a 0:16 secondi.

9. Un Augusto Rubio (Col/Movistar) a 0:16 secondi.

10. Santiago Buitrago (Col/Bahrain-vittorioso) a 0:16 secondi.

44. Miguel Angel Lopez (Col/Astana-Qazaqstan) alle 14:08 minuti

CONTINUA A LEGGERE: