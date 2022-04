Daniel Martínez è arrivato quinto nel Flecha Walloon 2022, Dylan Teuns ha vinto la vittoria

Il Flecha Valona 2022 ha avuto una formazione di lusso per questo mercoledì 20 aprile, con due dei suoi migliori vincitori degli ultimi anni in competizione ancora una volta: Alejandro Valverde del Movistar Team che ha ottenuto 5 vittorie lì e l'attuale due volte campione del mondo Julian Alaphilippe del Quick Step Alpha Vinyl che ne ha tre edizioni.

Inoltre, il due volte campione del Tour de France Tadej Pogacar ha preso la partita insieme al vincitore dell'edizione 2020 della competizione belga, Marc Hirschi per conto dell'UAE Team Emirates. Naturalmente c'erano diversi corridori arrivati con l'intenzione di vincere la gara come l'inglese Tom Pidcock degli Ineos Grenadiers, ma questa volta non era a conoscenza del ritiro nel bel mezzo della competizione.

La gara ha proposto 202,1 km tra Blegny e Mur de Huy, durante il corso c'erano diverse piste da cui hanno approfittato diversi corridori molto forti insieme alle loro squadre. Le condizioni di gara hanno causato una tensione molto alta nei ciclisti e alcuni sono caduti, come nel caso del vincitore colombiano Anacona di Arkea Samsic che era un gregario di Warren Barguil.

Altri piloti hanno subito danni meccanici come Remco Evenepoel di Quick Step Alpha Vinyl, Tadej Pogacar dell'UAE Team Emirates e Michal Kwiatkowski di Ineos Grenadiers. A poco a poco, alcuni corridori hanno lasciato il gioco classico mentre la squadra è andata avanti verso il traguardo.

Le migliori squadre che hanno avuto trucchi per lottare per la vittoria della giornata, hanno tirato il gruppo ad un ritmo elevato per logorare gli avversari mentre cercavano di scontare il tempo sui ciclisti fuggiti, che erano più di un minuto e mezzo davanti alla rosa dei favoriti.

Il Cundinamarquis Daniel Martinez di Ineos Grenadiers è rimasto con il gruppo principale in attesa di far esplodere una strategia con la sua squadra, mentre aiutava Lotto Soudal nel perseguimento della fuga.

Le carte sono state giocate dalla metà del percorso quando sembrava che le squadre fossero già determinate a tagliare la distanza con gli uomini che stavano viaggiando avanti e pensando di giocare la gara quasi al traguardo.

Il grande vincitore dopo un attacco fortissimo del belga Dylan Teuns del Bahrain Victorious, che ha sottomesso lo spagnolo Alejandro Valverde del Team Movistar negli ultimi metri alla porta e quindi alza le braccia e lascia il veterano corridore murciano al secondo posto, mentre il russo Aleksandr Vlasov di Bora ha preso il terzo posto hansgrohe seguito al 4° posto dal campione del mondo Julian Alaphilippe di Quick Step Alpha Vinyl e al 5° posto dal colombiano Daniel Felipe Martínez di Ineosa 7 secondi dietro il vincitore.

Il Cundinamarquis continua a sorprendere i fan con il suo enorme livello sportivo in questa stagione in cui ha acquisito molta fiducia in se stesso per essere il leader di una delle migliori squadre del mondo. Daniel è entrato per competere per il titolo con i migliori in questo tipo di corso, tra cui Tadej Pogacar che ha concluso al 12° posto.

Nel frattempo, Rigoberto Urán di EF Education EasyPost è entrato nella 42esima casella 51 secondi dietro Teuns, mentre Anacona, vincitore di Arkea Samsic, ha raggiunto l'85° posto in più di 3 minuti. Il giovane pilota colombiano Jesús David Peña del BikeExchange è entrato nella 139esima posizione a più di 19 minuti dal campione della Freccia Vallone, riuscendo così a finire la sua terza delle cinque gare disputate nella sua prima stagione da professionista in Europa.

