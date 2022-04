COVID-19: il Perù ha registrato 180 nuove infezioni e 11 decessi nelle ultime 24 ore

La pandemia di COVID-19 è ancora presente nel nostro Paese, soprattutto ora che stiamo attraversando un terza ondata di contagio dovuta alla presenza della variante omicron. Secondo la Situational Room del Ministero della Salute (Minsa), nelle ultime 24 ore sono state registrate 205 nuove infezioni e hanno perso 10 compatrioti le loro vite a causa del coronavirus. Durante quel periodo, 6.051 persone sono state testate a livello nazionale.

Il numero di persone ricoverate sale a 1.040 a causa del virus che ha scatenato questa pandemia. Di questi, 356 sono ricoverati nell'unità di terapia intensiva (ICU) in trattamento con ventilazione meccanica. Più di 3 milioni di persone sono state in isolamento domestico dall'inizio della pandemia, secondo il Ministero della Salute.

Da marzo 2020, più di 25 milioni di peruviani sono stati testati per il coronavirus, di cui 3.557.139 casi confermati. 212.676 è il numero totale, finora, di compatrioti deceduti a causa di COVID-19 da quando il virus è stato registrato per la prima volta sul territorio nazionale.

Al fine di fermare le infezioni, il governo mantiene la raccomandazione di rispettare la distanza fisica di almeno un metro tra le persone. Esorta la popolazione a lavarsi costantemente le mani, indossare maschere che siano, preferibilmente, KN95.

IL FUTURO DELLE MASCHERE

Dopo due anni di fronte alla pandemia di COVID-19, le maschere continuano a essere uno strumento per prevenire il contagio tra i cittadini; tuttavia, la discussione sulla loro validità ha guadagnato maggiore attenzione nelle ultime settimane. «Quando raggiungeremo l'80% della terza dose, saremo in grado di pianificare una rimozione delle maschere. Abbiamo bisogno che la popolazione superi l'80% della terza dose per rimuovere la maschera», è stata la dichiarazione più recente del ministro della Salute, Jorge López.

Il pericolo a cui una parte della popolazione sarebbe ancora esposta sarebbe uno dei motivi per non revocare l'uso obbligatorio delle mascherine. «E' solo che abbiamo ancora un gruppo che potrebbe essere infettato e con esso, portare ad avere di nuovo alti tassi di pazienti ospedalizzati, è il motivo per cui ancora non possiamo pensarci», ha aggiunto.

Da parte sua, il National Institute of Health (INS) ha osservato che è importante tenere conto di diverse considerazioni per smettere di usare le maschere. Il capo dell'istituzione, Víctor Suárez, ha sottolineato che per eliminare l'uso obbligatorio della mascherina negli spazi aperti, è necessario aumentare la copertura vaccinale contro COVID-19.

«Il Cile ha recentemente revocato l'uso delle maschere negli spazi aperti, ma hanno una copertura della terza dose dell'85% e una copertura della seconda dose del 91%. Siamo al 49% e stiamo andando avanti, ma con grandi divari nelle regioni, la copertura non è omogenea a livello nazionale, dobbiamo aumentarla per poter rilassare alcune misure come l'uso di maschere in spazi aperti con tranquillità» è stato il confronto utilizzato dallo specialista.

Va ricordato che nelle ultime settimane l'afflusso nei centri di vaccinazione è diminuito e sempre meno bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni stanno frequentando le vaccinazioni per ricevere una qualsiasi delle loro dosi. Va ricordato che in questi casi il sostegno dei genitori è fondamentale in quanto sono responsabili del loro trasferimento e del rilascio dell'autorizzazione necessaria per essere vaccinati in uno qualsiasi dei centri situati in varie parti della città.

