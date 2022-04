Cos'è il «tradimento del Paese», un crimine di cui sono stati accusati i deputati dell'opposizione

CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, encabezaron la ceremonia por el "Día de la Bandera" en el Campo Deportivo Militar Marte. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Dopo il voto sulla Riforma Elettrica alla Camera dei Deputati, i membri del partito di governo (Morena, PT, PVEM) e quelli che hanno votato contro (PAN, PRI, PRD, MC), si sono dichiarati «traditori del Paese», e anche il Presidente della Repubblica, Andrés Manuel López Obrador, attaccato con questa accusa contro i suoi critici.

In questo contesto, il reato relativo al «tradimento della patria» è stato stipulato nel codice penale federale, capitolo uno del secondo libro, titolo uno sui crimini contro la sicurezza della nazione.

«Una pena detentiva da cinque a quaranta anni e una multa fino a cinquantamila pesos saranno inflitte al messicano che commette tradimento», è stato indicato nell'articolo 123, modificato nella Gazzetta ufficiale della Federazione il 29 luglio 1970.

Ad esempio, coloro che «compiono atti contro l'indipendenza, la sovranità o l'integrità della nazione messicana allo scopo di sottoporla a una persona, un gruppo o un governo stranieri» incorrerebbero in questo crimine.

Anche coloro che possono far parte o cooperare in qualsiasi modo in atti di ostilità contro la nazione, come azioni di guerra su ordine di uno Stato straniero.

In questo contesto, «quando i cittadini servono come truppe, la reclusione sarà imposta da uno a nove anni e una multa fino a diecimila pesos».

D'altra parte, è stato avvertito che chiunque «priva illegalmente una persona della sua libertà nel territorio nazionale per consegnarlo alle autorità di un altro paese o trasferirlo fuori dal Messico» potrebbe essere indagato per questo crimine.

Il terzo paragrafo ha anche precisato che coloro che fanno parte di gruppi armati guidati da stranieri potrebbero essere «traditori della patria», se il loro obiettivo è violare l'indipendenza, la sovranità, la libertà o l'integrità del Messico, compresi coloro che cercano l'invasione del paese.

A questo crimine si sono aggiunti coloro che distruggono o rimuovono i segni che segnano i confini del territorio, i confini e causano confusione che causa un conflitto per il paese.

Anche coloro che reclutano persone per fare la guerra in Messico con l'aiuto di un governo straniero; o coloro che hanno relazioni o intelligence con altri stati e si scambiano istruzioni, informazioni o consigli per l'invasione, compreso anche lo scambio di documenti, istruzioni o dati di stabilimenti e attività militari, così come coloro che consapevolmente nascondono atti di spionaggio.

In questo crimine, sono stati arruolati anche coloro che forniscono elementi umani o materiali e facilitano l'ingresso in postazioni militari in stati stranieri per invadere il paese messicano, o coloro che impediscono alle truppe nazionali di ricevere aiuti.

Anche quelli che chiedono l'intervento o il protettorato da un paese straniero e questo scatena una guerra in Messico. Se non ci sono conflitti medici, hanno indicato «la reclusione sarà da quattro a otto anni e una multa fino a diecimila pesos».

E nel caso di individui che chiedono ad altri di un altro Stato di prendere le armi all'interno del territorio per la loro invasione; se ciò non viene effettuato, la pena sarà «da quattro a otto anni di reclusione e una multa fino a diecimila pesos». In questo senso, coloro che cercano di «alienare o tassare il territorio nazionale o contribuire al suo smembramento» potrebbero essere accusati di «traditori».

Infine, elenchiamo coloro che:

«Ricevi qualsiasi beneficio o accetta una promessa di riceverlo, al fine di eseguire uno degli atti indicati in questo articolo.

«Accettare dall'invasore un lavoro, una posizione o una commissione e rilasciare, concordare o votare misure volte ad affermare il governo intruso e indebolire la nazionale.

«Commettere, dichiarare guerra o ostilità infrante, sedizione, ammutinamento, ribellione, terrorismo, sabotaggio o cospirazione».

