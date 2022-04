Caso Debanhi Escobar: cosa si sa delle ricerche del dipartimento e della società di trasporti

Debanhi Escobar stava cercando di tornare a casa dopo una festa, ma i suoi genitori non l'hanno più sentita dalla mattina presto del 9 aprile 2022, quando l'autista che avrebbe dovuto scattarla le ha fatto una foto in mezzo alla strada.

Da allora, sono cresciute le indagini da parte delle autorità e la ricerca della famiglia, che è riuscita a seguire il loro viaggio verso una compagnia di trasporti dove è stata catturata, attraverso telecamere di sicurezza, quando presumibilmente stava chiedendo aiuto.

Tuttavia, la cartella del procuratore indicava anche un altro percorso che li ha portati alla ricerca di un appartamento dove stavano cercando gli effetti personali della ragazza di 18 anni, secondo il corrispondente David Carrizales di El Universal.

Autoridades hicieron un par de cateos en Monterrey

È stato attraverso la Procura specializzata in persone scomparse che si è avuto accesso all'unità abitativa Condominios Constitución, nel centro di Monterrey, la capitale di Nuevo León. L'area si trova a 17 chilometri dalla strada in cui si trovava Debanhi.

Dopo essere arrivati in uno degli appartamenti al piano terra, le autorità hanno cercato di bussare alla porta, ma hanno finito per entrare con la forza alla ricerca di indizi che li avrebbero portati alla posizione di Debanhi Escobar.

Secondo il corrispondente messicano David Casas del Sol, ci sarebbero rapporti e dati nelle mani delle autorità neoleane, che indicano che all'interno potrebbero essere trovati vari oggetti relativi al caso della ragazza scomparsa.

Fiscalía de Nuevo León y gamilia o amigos de Debanhi Escobar continúan la búsqueda a 10 días de su desaparición

Tuttavia, le autorità non hanno chiarito i motivi alla base della ricerca, né hanno rivelato i risultati della ricerca effettuata in alcuni condomini abbastanza lontani, e fino ad ora, senza dati che potessero collegarlo al caso.

Ore prima, il padre di Debanhi, Mario Escobar, ha confessato che la procura locale aveva esteso la ricerca e le linee di indagine ai suddetti condomini, anche se ha aggiunto che difficilmente avrebbe avuto accesso ai risultati di tali indagini.

Mario Escobar ha detto che la Procura della Repubblica ha lavorato molto per ottenere maggiori informazioni che danno certezza dove trovare la giovane donna di Nuevo León. «La Procura ha fatto il suo lavoro, è stato ritardato, speriamo di avere una buona prospettiva su ciò che è successo», ha detto il padre.

D'altra parte, El Universal ha riferito che la famiglia di Debanhi è stata in grado di accettare di ispezionare le strutture di Alcosa Transportes Internacional, con il permesso dei responsabili del complesso in cui Debanhi avrebbe chiesto aiuto dopo essere stato presumibilmente abbandonato da un tassista.

Questa ispezione, in compagnia delle forze civili e della polizia investigativa, oltre ai binomi, è durata più di 10 ore e non ha fornito dati rilevanti che potessero aiutare a trovare la sua posizione, secondo il corrispondente.

Era in questa compagnia, situata al chilometro 15,5 dell'autostrada per Nuevo Laredo, molto vicino a dove Debanhi era apparentemente abbandonato, c'era il ultimo luogo in cui Debanhi è stato abbandonato sono stati in grado di localizzarlo grazie alle telecamere di sicurezza vicino alla zona.

Los primeros cateos en busca de Debanhi Escobar no arrojaron datos relevantes hasta el momento

Secondo gli ultimi rapporti sul caso della giovane donna, si dice che sabato 8 aprile abbia partecipato a una festa in compagnia dei suoi amici. Tuttavia, le persone con cui era accompagnato hanno avuto divergenze e si sono lasciate. Dalla mattina presto del 9 aprile, non c'è comunicazione con lei.

La giovane è salita su un taxi per il servizio privato, ma a causa del suo inconveniente sarebbe scesa dal veicolo e sarebbe scesa in pista al chilometro 15 della strada per Nuevo Laredo. Una sua fotografia in attesa in autostrada è diventata virale sui social perché era l'ultimo posto in cui è stata vista prima di scomparire.

