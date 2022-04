Arley Rodríguez e la sua rivelazione su Universitario: «C'erano 2 o 3 giocatori che non hanno provato per paura di sbagliarsi»

Alianza Lima ha ottenuto una vittoria storica dopo aver battuto l'Universitario de Deportes 4-1 nel chiamato calcio classico peruviano. È stato un risultato schiacciante che ha aumentato la fiducia dei «blu e bianchi» di fronte a ciò che sta arrivando loro. Tuttavia, Arley Rodriguez ha rivelato di aver parlato con una delle «creme» e ha confessato che la pressione pubblica ha influenzato la partitura.

« Quando il match si è fermato, ho parlato con uno di loro e lui mi ha detto che era arrabbiato perché tutto ciò che avevano in mente è stato consegnato a loro. C'erano 2 o 3 giocatori che avevano paura di provare per paura di sbagliarsi, cosa avrebbe detto il pubblico. Da lì sono partiti male. Il pubblico può giocarti contro o per te. Quando abbiamo segnato 2 gol veloci, lo stadio non era incoraggiante allo stesso modo. C'era una totale disperazione del pubblico e questo è passato alla campagna. I loro volti provavano angoscia. L'abbiamo sentito e ci abbiamo giocato. Ci siamo divertiti e ci siamo divertiti», ha detto il calciatore 'whiquiazul' in un'intervista per DirecTV Sports Peru.

Ha anche fatto riferimento alla proposta di gioco che avevano le «meringhe», a cui le hanno studiate nei primi minuti e sapevano che potevano causare pericoli. « Abbiamo trovato una rara «U». Ci aspettavamo di più da loro, sul loro campo e con il loro pubblico. Ma ci siamo subito resi conto che non volevano il controllo del partito. Nei primi 10 o 11 minuti, abbiamo visto che la squadra di casa non è andata, non ha alzato lo sguardo, non ha spinto, non ha vinto la divisione, non ha vinto la seconda palla e a parte erano un po' lunghi. Cayetano è sempre stato smascherato, la difesa si è tirata indietro e abbiamo saputo leggerlo velocemente. Dopo aver preso il controllo della partita e arrivato il primo gol di Jairo, sapevamo di avere qualcosa con cui fargli male. Abbiamo anche visto che avevamo molti modi per arrivarci, il che sarebbe potuto andare peggio. Siamo riusciti a segnare altri 2 o 3 gol », ha detto.

Ed è che nonostante il fatto che all'inizio le azioni fossero divise, il gol di Jairo Concha ha sbloccato la partita a favore di Alianza Lima. Anche se quello che ha finito per colpire il cast locale è stato il secondo gol appena 5 minuti dopo il primo. Immediatamente, quelli guidati da Carlos Bustos hanno preso il controllo della palla e l'hanno gestita a loro piacimento.

Tuttavia, Universitario ha cercato di invertire la situazione segnando la porta di Pablo Míguez dopo una brillante giocata individuale di Iván Santillán. Rodríguez pensava che in quel momento ci sarebbe stata una reazione da parte del popolo Ate, ma non è stato così. « Quando ha ottenuto 2-1 con l'autogol del nostro compagno di squadra, abbiamo pensato che avrebbero preso un'altra reazione ma abbiamo visto una 'U' uguale, spaccata, che sapevamo di poter liquidare in qualsiasi momento », ha detto.

GOL DI ARLEY

Sebbene abbia iniziato nella panchina alternativa, l'ala colombiana è entrata a 68 minuti da Cristian Benavente. Appena 60 secondi dopo il suo gol è arrivato dopo un preciso assist di Edgar Benitez. «Siamo felici e felici. Era un classico rotondo. Difficile incanalare l'accaduto. È qualcosa che non cancellerò mai dalla mia mente o dalla mia memoria. Il mio primo classico ha giocato e poi è arrivato il gol di cui avevo tanto bisogno e ho chiesto a Dio. Poi è stata la celebrazione che c'era l'attuale campione. Le canzoni di Segunda sono state ascoltate e così via, ma volevamo dire loro che siamo l'attuale campione, che nessuno le porterà via e a casa stavamo facendo una passeggiata », ha detto il «cafetero», spiegando il motivo della loro celebrazione.

