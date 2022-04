Aldo Miyashiro: Chi è Fiorella Retiz, la donna ampayata con la conduttrice televisiva?

Il nome di Fiorella Retiz ha assunto rilevanza nelle ultime ore di questo martedì dopo essere stata protagonista dell'ampay con Aldo Miyashiro. Sebbene sia stata vista in televisione a causa della sua carriera di reporter, è la prima volta che viene coinvolta in uno scandalo di intrattenimento peruviano.

Come si può vedere sui suoi social network, si considera una donna poliedrica e un'amante del calcio. Attualmente sta lavorando come conduttrice di un programma tecnologico «Click», che viene trasmesso su Movistar TV, Claro TV, Best Cable, tra gli altri canali. Vale la pena ricordare che tra i suoi ultimi ospiti c'era il famoso «Chino» Miyashiro.

È anche responsabile di alcuni segmenti del portale web sportivo «Ovación Digital», che riporta il calcio nazionale e tutte le sue partite. Inoltre, si mette in mostra come una figura ed è ambasciatrice di «BetGana», una piattaforma di scommesse sportive.

Il 4 aprile Fiorella Retiz ha condiviso con i suoi oltre 94.000 follower su Instagram di aver conseguito il Bachelor of Journalism dopo aver terminato la laurea l'anno scorso.

Durante la sua carriera di comunicatrice, ha lavorato alla conduzione di programmi sportivi ed è stata reporter di «Al Sexto Día». Tra le sue ultime pubblicazioni, non ha esitato a condividere alcune foto con la squadra «La Banda del Chino», con la quale ha commentato la squadra di calcio peruviana.

Fiorella Retiz è molto attiva nei social network, diffondendo le sue attività quotidiane come reporter per la squadra sportiva Once Machos FC e la Football 7 Super League. D'altra parte, non esita a sottolineare l'amore che ha per suo figlio di 6 anni e a pubblicare alcune fotografie dei suoi diversi viaggi che compie all'interno del Perù.

HA DISABILITATO I COMMENTI SUI SUOI SOCIAL NETWORK

Dopo l'anteprima dell'ampay di Aldo Miyashiro diffuso nel pomeriggio del 18 aprile, Fiorella Retiz ha sorpreso disabilitando i commenti di tutti i suoi social network. Sul suo account Twitter ufficiale si può vedere che nessun Tweet può essere letto.

«Questi tweet sono protetti. Solo i follower approvati possono vedere i Ttwts di Fiorella Retiz», ha detto il social network a tutti coloro che non sono follower del reporter.

Ha fatto lo stesso sul suo account Instagram ufficiale, dal momento che nessuno può commentare i suoi post. Va notato che questa decisione è arrivata proprio quando Magaly Medina ha annunciato la promozione di ampay, quindi ha sollevato sospetti fin dall'inizio. Tutto sembra indicare che il comunicatore non voleva ricevere messaggi di rifiuto dagli utenti.

