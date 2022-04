Video: «Non vado da un altro sciamano», La Segura ha escluso che stavano facendo stregoneria

Natalia Ramírez, meglio conosciuta come La Segura, è riapparsa sui suoi social network con un aspetto migliore nonostante abbia ancora alcune condizioni di salute a causa del suo recente intervento per estrarre i biopolimeri che aveva nei glutei. Tuttavia, la notizia non è del tutto buona perché il generatore di contenuti ha raccontato in dettaglio cosa le sta succedendo da sette mesi, quando dopo due giorni di pulizie nella sua casa ha iniziato a sentire dolore alla schiena.

Vale la pena ricordare che questi dolori apparivano sporadicamente di tanto in tanto a causa di due colpi che riceveva alla spina dorsale per una presunta resa dei conti con la quale a quel tempo era la partner romantica del suo ex fidanzato.

«... si scopre che il dolore non è mai andato via perché ho un trauma del midollo spinale... perché si scopre che la mia colonna vertebrale in quel momento pensava che fosse infiammata, e poi è stata esclusa perché come tale nella risonanza magnetica si scopre che la mia colonna vertebrale sta bene «, ha detto La Segura.

Secondo lui, a quel tempo si sottopose a innumerevoli procedure per cercare di ridurre il dolore e la presunta infiammazione che presentava nella sua colonna vertebrale, tuttavia, nulla funzionava per lui, quindi dopo tre mesi i suoi pensieri erano ancora concentrati sul dolore causato dai biopolimeri che aveva iniettato nel suo natiche.

«... Ho fatto la risonanza glutea e chiaramente c'è stata una significativa migrazione di biopolimeri verso la colonna vertebrale, così abbiamo detto 'juepucha' per operarmi, che mi tolgono quella schifezza...», ha aggiunto la vallecaucana alle sue 'InstStories'.

All'inizio del 2022, i follower dell'influencer sono rimasti sorpresi quando è stata sottoposta al suo primo intervento chirurgico per estrarre la sostanza pericolosa dal suo corpo, ma qualche tempo dopo ha rivelato di aver subito un secondo intervento chirurgico a causa di complicazioni con il precedente e pochi mesi dopo processo di recupero ha rivelato di essere stata sottoposta a un secondo intervento chirurgico a causa di complicazioni con il precedente e pochi mesi dopo il processo di recupero ha rivelato di essere stata sottoposta a un secondo intervento chirurgico intossicato da un farmaco.

«... sdraiato su un letto perché è un dolore invidiabile, ho avuto appuntamenti con neurochirurghi, ortopedici, con specialisti del dolore, specialista della colonna vertebrale, con tutti i medici e specialisti che puoi immaginare», ha detto il generatore di contenuti.

Ma la canzone non è finita qui, perché uno dei suoi conoscenti ha accennato alla possibilità che l'influencer stesse facendo un lavoro di stregoneria, quindi ha assicurato di conoscere persone che hanno il cuore di fare atti così oscuri contro gli altri per danneggiarli.

Potrebbe interessarti: Reinaldo Rueda non ha ricevuto un risarcimento dopo la sua partenza dalla nazionale colombiana

«Rimprovero tutto questo nel potente nome di Gesù», ha detto il Vallecaucana, chiarendo che non parteciperà a nessun tipo di magia oscura o bianca perché ritiene che l'unico che ha il potere di guarirlo completamente è Dio o la giustizia divina.

La sua storia ha continuato a dettagliare com'era il processo di recupero dai suoi due interventi per estrarre i biopolimeri, avvelenamento da farmaci e dalla sua visita a un nuovo neurochirurgo.

In questa nuova consultazione, lo specialista ha detto a La Segura che il suo disagio era dovuto a una condizione chiamata «sacroileite», che consiste nell'infiammazione di una o entrambe le articolazioni sacroiliache. Per questo motivo, la vallecaucana è molto perplessa, perché in questo momento non capisce ancora se fossero i biopolimeri a influire davvero sulla sua salute o che portassero ad altri problemi.

«... mi hanno mandato dall'ortopedico, due giorni dopo ha controllato tutti i punti trigger, la risonanza magnetica, ma non mi ha detto che avevo la sacroileite, ma vista la debolezza muscolare di tutto il mio corpo, perché per nove anni ho smesso di fare terapia, ha concluso che si trattava di una lacerazione del legamento», ha detto La Segura.

In vista della diagnosi data dall'ortopedico, la convocò nuovamente il giorno successivo per eseguire un blocco nella zona del corpo che era coinvolta; ha partecipato all'appuntamento con tutta l'incredulità del caso, assicurando che altri processi simili erano già stati eseguiti, con la sorpresa che questa volta serviva a calmare il dolore che soffriva da più di sette mesi.

«... mi ha aiutato molto, il dolore era molto impraticabile e anche se in questo momento non posso fare tutto quello che ho fatto prima, se mi ha aiutato a controllare il dolore, sento il dolore ma anestetizzato», ha concluso l'influencer.

Ecco il contenuto completo di La Segura :

L'influencer ha raccontato in dettaglio tutto ciò che ha dovuto passare nel suo problema di salute

CONTINUA A LEGGERE: