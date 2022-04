Uno dei procedimenti contro Jeanine Áñez si svolgerà sotto la figura del giudizio delle responsabilità

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (c), en una fotografía de archivo. EFE/Stringer

Un tribunale boliviano ha stabilito lunedì che uno dei procedimenti contro l'ex presidente ad interim della Bolivia Jeanine Áñez si svolgerà sotto la figura del giudizio di responsabilità e non con mezzi ordinari come inizialmente proposto.

Il caso che viene trasferito alla giurisdizione speciale che ora deve essere esaminata in Parlamento è legato a una nomina che Áñez ha fatto nella Bolivian Food Company (EBA) durante la sua amministrazione nel 2020.

Parlando con EFE, l'avvocato Norka Cuéllar, uno dei rappresentanti dell'ex presidente, ha assicurato che la Quarta Camera Penale di La Paz «ha ripristinato lo stato di diritto all'interno di questo processo» da quando la Procura ha chiesto che il caso fosse mantenuto attraverso canali ordinari.

Cuéllar ha spiegato che la difesa dell'ex capo dello Stato «non ha mai cercato l'impunità ma di essere perseguita sulla strada stabilita per gli ex presidenti» del Paese, ed è per questo che il processo passa ora al legislativo.

Ciò che è appropriato è che il Parlamento prenda il caso che deve essere approvato in anticipo dai due terzi dei voti, cioè con il consenso dell'opposizione, poiché il Movimento al potere per il socialismo (MAS) non ha abbastanza per cedere il passo a tale sentenza.

La procedura prevede inoltre che questo processo sia deferito all'ufficio del procuratore generale e alla Corte suprema di giustizia del paese, che dovrà perseguire il caso a livello legislativo.

In Parlamento ci sono anche altri casi contro l'ex presidente ad interim, il più importante dei quali è l'accusa per la morte di più di venti civili nei cosiddetti massacri di Sacaba e Senkata nel 2019.

La risoluzione è emanata lunedì, quando si è tenuta una nuova udienza sul processo ordinario del caso «colpo di Stato II» in cui Áñez è accusato di crimini come violazione dei doveri e risoluzioni contro la Costituzione.

Áñez è detenuto dal marzo 2021, inizialmente accusato di terrorismo, sedizione e cospirazione nel caso «colpo di Stato I», che prima ha ordinato quattro mesi di reclusione preventiva e poi li ha estesi a sei mesi.

Poi è stato aperto il processo del «colpo di Stato II», che è servito a prolungare la sua detenzione per un periodo di tempo simile.

Quest'ultimo caso si basa sull'accusa del governo e del MAS che stabilisce che Áñez, in seguito alle dimissioni dell'allora presidente Evo Morales, del suo vicepresidente e dei capi del Senato e della Camera dei deputati, assunse illegalmente la presidenza del paese.

Da parte sua, la difesa di Áñez assicura che alla fine del 2019 c'è stato un vuoto di potere dovuto alla rinuncia all'intera linea di successione e che ha aderito alle procedure della Costituzione.

